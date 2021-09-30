《日經新聞》報導，蘋果最新iPhone 13的交貨時間可能比預期長，原因是越南新冠肺炎疫情嚴峻，影響相機模組供應。此外，分析師亦憂心，大陸限電可能波及其他零件供應。另一名消息人士指出，相機模組供應吃緊的情形最快可望在10月中改善。

外媒引述內情人士指出，四款iPhone 13相機模組供應受限是交貨期拉長的主因，模組內大部分的零件都是在越南組裝，而越南正遭遇Delta變種病毒襲擊。

供應鏈消息人士原本預期，2021年新一代iPhone推出可能會相對順利，因為手機更新大多都是漸進式，而且蘋果已經能夠為許多重要零件備妥庫存。

不過最新四款iPhone 13皆採用感測器偏移（Sensor-Shift）光學防手震技術，相較於前一代只有頂級的iPhone 12 Pro Max使用，使得供應商必須在嚴格的防疫措施之下加緊生產，同時又要顧及品質。

根據熟知內情企業高層表示，組裝廠仍然可以生產iPhone 13，但相機模組的庫存偏低，以致產生供應缺口。現階段只能每日觀察越南疫情狀況，並等待他們提高產量。

根據蘋果官網顯示，容量512GB的iPhone 13天峰藍，在大陸的到貨時間為五周，同款手機在日本與美國的到貨時間分別為五周與四周。

即便是螢幕最小的iPhone 13 mini，在大陸、美國與日本的到貨時間都要7至10天。

(時報資訊)