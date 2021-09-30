大立光第三季法說會日期出爐，擬在10月7日於線上舉行，會中除揭露第三季財報外，也將對今年第四季及明年的展望釋出最新訊息，此外，包括蘋果新機效益如何、手機鏡頭規格升級方向、車用鏡頭布局、音圈馬達（VCM）的最新進展，都會是全場的焦點。此外法人看衰的毛利率在今年第四季會否有機會穩住，以及料況的最新變化，也都有法人關注。

大立光今年營運逢逆風，不料又碰到外資來落井下石，目標價沒有最低只有更低，驚傳已有法人將大立光的目標價下修至2000元，在法人頻頻看衰聲中，大立光股王寶座也一讓再讓，包括股王、股后榮銜均改由矽力-ky及信驊接手。跌跌不休的大立光何時可以止穩，並於谷底逢春，成為10月7日法說會中最重要的觀察重點。

受到蘋果光照拂，大立光第三季營收回春，8月合併營收40.12億元，攀上近7個月高點，月增5.5％，9月營收仍有續強的可能，第三季季增幅度有望拉大，再加上第三季台幣兌美元匯率走勢持穩，大立光第二季因匯損吃掉一個股本的窘境，應不會再現，均會是大立光第三季獲利看增的重要支撐。

除了業績及展望會是大立光法說會的重點外，大立光未來的布局也牽動著市場的神經，特別是車用鏡頭的進展。

一度淡出車用鏡頭市場的大立光這次重返車市，可謂是有備而來，為了搶食大餅，還大張旗鼓的於今年的股東會後宣布，擬斥資十億元，成立新公司大根光學工業，目標就是希望在既有的二家主要客戶基礎上，把餅做大，至於何時有機會成為大立光業績的另一個重要支柱，法人都在看。

此外，上次法說會中，大立光執行長林恩平也透露，今年下半年將透過交易模式，將旗下專注於VCM業務的大陽科技併入合併營收，如今VCM+Lens綁在一起的款式，已在申請專利中，何時可以落實到營收，為毛利率添動能，也有待法說會釋疑。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意