美政府債務違約隱憂浮上台面，導致美債殖利率急升，以及中國大陸實施「能耗雙控」舉措，兩大重拳揮向台科技股，電子族群賣壓沉重，本周以來三個交易日合計市值已蒸發逾兆元，半導體、電子零組件成重災區，權王台積電也面臨15兆元市值保衛戰。

台股29日重挫325點，失守萬七關卡，外資大舉調節355.12億元，使得9月以來累計買超金額縮減至136.84億元，科技類股慘成提款目標，「晶圓雙雄」台積電、聯電，以及高價IC設計、ABF載板等人氣指標同步重挫。在美、中兩大強權各有利空襲來之下，台科技股遭夾擊，29日以電子零組件及半導體族群跌勢最重，類股指數分別下跌3.22％及2.86％，兩大族群單日市值共減少約8,780億元，本周以來合計市值更已蒸發1.22兆元，持續面臨「失血」壓力。

華南投顧董事長儲祥生表示，美10年期公債殖利率走升，對高本益比的電子股造成衝擊，成為外資主要調節目標，產業上又接連傳出不少需求放緩的雜音，像是面板、記憶體等報價走跌，又傳出中國大陸嚴控限電，台PCB廠區進而停工，都對生產端有負面影響。

儲祥生強調，由於電子股從去年下半年到今年上半年的業績、獲利表現都非常好，但市場也開始擔心8、9月已經見到高峰。進一步攤開個股線型走勢來看，已有不少電子股都有作頭跡象，反應明年景氣成長降溫疑慮。值得一提的是，若未來趨勢確認向下，後續市場對個股本益比、EPS下修程度可能會相當快速，牽動股價表現。

凱基投顧台股策略分析師張明祥則認為，中國大陸「能耗雙控」政策對在當地設廠的PCB、被動元件、散熱、電源等電子業零組件廠有短期停工衝擊，不過，實際影響仍要觀察未來限電、停電時程，與業者本身庫存與產能調配、加班生產等因應策略而定。

另外，法人指出，電子族群近期明顯反應利空消息，在股價修正過程中，不少個股本益比已來到今年低點，短線可留意上市櫃9月營收陸續公布，預料仍會繳出不錯的成績單，有望成為調節賣壓趨緩，多方醞釀反攻的一大焦點。

(時報資訊)