美股道瓊指數28日大跌逾500點、台股29日受影響跟進下挫325點。財長蘇建榮29日於立院財委會受訪表示，美股大跌主要為中國大陸恆大金融債務衝擊及美國國內因素，台灣經濟基本面不錯，因此台股下跌應屬盤整態勢，國安基金委員會將高度關注台股情況。

另蘇建榮對於當沖降稅延長也首度表態，不希望一直延長下去，且他相當樂觀，認為2021（今）年經濟成長率有機會達到6％。

美國國會對提高債務上限協商陷入僵局，影響美股投資人信心，另美國公債殖利率飆升、通貨膨脹升溫，加上中國恆大金融債務衝擊等因素，導致28日美股重挫，連帶29日台股失守「萬七」，約下跌325點。

蘇建榮表示，目前台商資金陸續回流且我國實體產業穩健成長，有效帶動薪資成長，台灣經濟基本面仍不錯，近期台股跌勢應為盤整態勢。

而近期中國大陸「能耗雙控」影響實體經濟、「共同富裕」政策衍生政治風險，如今在大陸的外資受政策影響持續撤資，包括南韓三星及日本各大廠陸續移至越南或其他國家，讓全球廠商在供應鏈的分散更為明確。

蘇建榮認為，在中國大陸投資的台商，其廠房產線一定會受到衝擊，導致供給減少，但是否衝擊對台需求還要再觀察。他也強調，我國近年受惠於全球供應鏈轉移、台商回流投資，趁勢拿下電子零組件訂單，整體出口結構已改變，現在已是中國大陸及各國仰賴MIT半導體晶片，整體來看，全球供應鏈分散對台灣可說是「利大於弊」。

對於我國今年GDP表現，蘇建榮則相當樂觀認為可以達到6％。

(時報資訊)