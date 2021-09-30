美債殖利率小幅回跌，使得前一日潰敗的美歐股市周三（29日）出現反彈。另外，一度衝破80美元大關的布蘭特油價也回跌至78美元。

美股周三開高後就呈現震盪走勢，三大指數漲幅介於0.4％到0.7％之間。其中科技股表現最為強勁，蘋果股價上漲1.48％、Alphabet也走高0.48％。美股周二因擔憂通膨升高與美債殖利率走揚，導致道瓊與那指均創下3月以來最大單日跌幅。

此外歐洲股市周三也出現回穩，在科技股與金融股領漲，泛歐STOXX 600指數盤中上漲0.6％。英德法等三國主要股市的漲幅也多介於0.7％水準。

身為美債指標的10年期美債殖利率在歷經連6日勁揚後，周三微幅回跌到1.503％，讓投資者暫時鬆一口氣。該殖利率周二曾升抵1.534％，為6月以來最高。

繼聯準會表示最快將在11月啟動減債措施、而且明年將可能開始調升利率後，美股波動就出現加劇。另外國際油價與其他商品價格持續攀漲，也讓外界憂心通膨還會再度竄揚，這也進而推升美債殖利率近日走高。

然而美債殖利率升高也大幅衝擊對利率尤為敏感的科技股，並且連累主要指數下滑。當美債殖利率升高，對投資者而言，持有美債吸引力將大於持有科技股。

Kleinwort Hamobros投資長卡梅爾（Fahad Kamal）表示，周三美債殖利率對股市的壓力暫見消退。這也使得美股繼前一天沉重賣壓後，翌日出現強勁反彈。他還補充迄今美國經濟前景仍相當樂觀。

另外全球指標油價布蘭特油價周三也下跌0.5％到每桶77.96美元。它在周二曾衝破80美元大關，觸及近三年高價。根據分析師指出，美國消費者信心意外下滑與原油庫存高出預期，顯示短期能源需求可能轉趨疲弱。

卡梅爾補充，過去幾日油價強漲是導致美債殖利率飆升的另一項原因。因此當油價停止漲勢，這也代表美債殖利率將暫時不再攀升。

(時報資訊)