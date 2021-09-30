依舊很強，不要錯殺。國泰人壽29日傍晚緊急發出兩大點澄清，強調美債殖利率反彈，對壽險新錢投資收益、接軌IFRS17都有極大幫助，光今年新投資的債券平均收益在3.5％以上，比2020年多至少30點，且國壽帳上未實現利益仍遠大於3千億元；其次是國壽完全無恒大曝險部位，投資陸港澳有價證券至今仍有逾百億元未實現獲利，投資部位亦不逾總資產6％，風險可控。

恒大財務危機加上美債殖利率反彈，讓市場擔心大型壽險投資風險提高，造成壽險股及壽險金控股價承壓。國壽率先發布澄清，一是強調升息對壽險業應是正面消息，投資收益可望增加，利差損壓力減輕，應有助股價評價回升。

同時今年避險成本下降，避險後經常性收益率可望由2020年的2.1％上升到2.2～2.3％，對於資產近8兆元的國壽而言，一年都是數十億元以上的收益變動；且升息有利接軌IFRS17，強化壽險體質。

再來是即便美債殖利率反彈，但國壽帳上未實現利益仍相當可觀，攤銷後成本（AC）項下債券未實現利益一度逼近3千億元，另還有淨值下股債的未實現利益，「獲利本仍很粗」。

第二大澄清是國壽完全沒有恒大相關部位，即便是陸港澳的地產相關債券或股票，亦不到總投資資產的0.2％，即約新台幣百億多元，且多是債券部位，風險極細微。

國壽6、7月開始就對大陸獲利已高的部位落袋為安，目前陸港澳總曝險低於總資產6％，不到新台幣4,800億元，其中90％是債券，第一大是大陸國債占20％，其餘前十大發行人多為大陸中央政府持股逾60％的龍頭企業及金融機構。

(時報資訊)