台股五大利空罩頂，在全球通膨增溫，美十年期公債殖利率跳高、參院否決提高舉債上限，加上市場盛傳蘋果砍單及大陸限電等陰霾未退，外資大砍台股逾355億元，29日加權指數大跌325.98點、以16,855.46點作收，成交值3,288億元，失守萬七關卡。

外資今年來賣超台股（上市櫃）5,181億元，即將超越去年全年賣超5,303億元。其中，台積電慘遭外資血洗，今年來大舉提款2,778億元，長榮669億元排名第二，群創、聯詠、台達電、聯電及華碩賣超201～276億元也是重災區。

國內法人29日多空互現，自營商大賣106.9億元，創今年來第二大賣超，然投信逆勢加碼近30億元，官股行庫亦買超83.8億元，台指期外資淨空單減少276口至18,170口。

現股當沖比29日降至36.94％，人氣集中在中小型、航運及塑化族群之上，富旺、立德、佶優、晶焱等當沖比突破八成，萬海、亞聚、華碩及台聚也攀升至七成以上。

此外，信用交易融資餘額終結連四增，單日減少11.09億元至2,666.86億元，融券餘額增加4,548張至54.72萬張。

第一金投顧董事長陳奕光分析，美國兩黨角力，提高舉債上限一案未過，致美股重挫2～3％不等，引發台、日、韓股29日明顯回檔1～2％不等，但此一問題在2013年也曾發生，最終美國國會仍會達成協議，投資人不必太過擔心。

惟美債十年期殖利率陡升至1.5％，加速升息預期，美元指數轉強，較令人擔心國際資金轉向，撤出新興市場，短線上指數將利空回測台股底部，建議投資人停看聽，待五倍券及金九銀十題材發酵，迎來光輝十月行情。

群益期貨副總經理范振鴻則認為，時序即將進入冬天，也是歐洲天然氣需求旺季，美國天然氣價格也因需求大於供給而上漲，對通膨問題將是雪上加霜，加上國際油價一度升破每桶80美元，以名目CPI為主的國家更感壓力倍增，有人因此稱之為新能源危機，預期國際主要央行將從呵護股市的政策，轉為調控通膨。

康和證券投資總監廖繼弘指出，大陸能耗雙控、美國國債上限提僵局未解，造成電子股暴跌，僅賴塑化股支撐，短線上有再下探支撐的風險，暫看16,800點關卡能否守住，指標電子股晶圓代工三雄、載板三雄、高價股能否止穩，提振市場信心。他認為，第四季變數增多，建議且戰且走，選股區間操作。

(時報資訊)

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