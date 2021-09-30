經濟活動增溫、油價彈升，不僅帶動台塑化煉油價差外，也增添石化成本推升力道；尤其，大陸能耗雙政策加碼放大，導致大陸電石法PVC、煤化工EG等因供給縮減，塑化報價強勢彈升，台塑四寶在台灣石化產能一貫布局的成本優勢強勢支援，搭配美國、大陸寧波石化廠區持穩運作，成為法人營運受惠的推薦首選。

台塑集團目前在大陸廣州、廈門、南通、昆山、寧波、漳州、中山、常熟等地設有十餘個生產基地，其中，寧波是台塑、南亞及台化的石化原料生產重鎮。

台塑集團表示，大陸對台塑寧波石化廠區過去即有能源效率、排放等常態性升級管理，並非近期才有政策管控。只是，在碳中和長期政策趨勢，以及煤價一路攀高，墊高發電成本壓力，加上東南亞疫情蔓延，轉單效應也拉高生產、用電需求，導致大陸近期啟動能耗雙控政策管制。

台塑寧波石化廠區電力採自給自足，但大陸能耗雙控政策，寧波地區也有限電，政策對台塑寧波廠區雖沒有像昆山停電、停工，但有期望用電量要比去年同期減少的要求，影響幅度約一成之上。為此，台塑寧波已開始針對一些石化廠定檢等產銷調度進行因應，整體營運衝擊影響不大。

台塑集團指出，大陸能耗雙控政策是對高耗能等生產企業（無論傳產或電子）進行管控，只要能耗管控在上游衝擊大於下游，就會造成供給縮減，帶動報價上揚；反之，若能耗管控對下游企業衝擊大於上游，恐將導致需求萎縮。

由於大陸石化產能有相當大屬煤化工體系，包括大陸PVC產能占比大宗的電石法PVC，還有因鞋用與太陽能需求升溫的EVA，以及化纖、EG、PTA等均包括在內，石化供給被迫縮減，掀起新一波上漲攻勢。

不只大陸產量受限，9月初颶風艾達侵襲美國，重創墨西哥灣沿岸的塑化工廠，美國六成PVC產能受阻；不僅美國墨西哥灣出口的PVC現貨價漲至新高，許多買家也轉向亞洲尋求貨源。

EVA因大陸旺季需求升溫，加上衝刺太陽能裝機率，每噸報價已衝破三千美元新高；加上又有3～4家大陸、韓國EVA廠預計10～11月歲修，近期部分下游廠商接到EVA廠調高報價至3,800美元通知，供需吃緊恐維持到年底。

(時報資訊)

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