大陸經濟大省江蘇為本次「能耗雙控」限電重點執行省分，該省發改委29日表示，才到9月底，有些城市用電量已達全年的9成，「只能先停以保留至第四季使用」；原則上將先保民生用電，工業或其他高耗能項目肯定受影響。

另一製造業大省廣東，儘管省長馬興瑞27日要求相關單位須提升電力供應，以保經濟社會發展和民生用能，但東莞台商29日接受本報採訪時認為，政府還是會先保住民生用電，當地企業限電危機未解除。

由於大陸各地上半年用電超標，加上煤炭價格飆升影響電力供應情況下，江蘇、廣東、浙江等經濟大省，在中秋節前突採取激烈的限電措施，引發企業焦慮，東北三省民生用電也受到限制，民眾怨聲載道，各地政府陸續出面說明。

中新經緯報導，江蘇發改委官員29日表示，大陸政府針對「能耗雙控」沒有統一部署，但各市有自己的指標要求，要應對各自的考核項目，等於是自行處理包括工廠停電等事項的安排。

官員指出，江蘇部分城市用電量已達全年90％，到年底前還有一季，而且是冬季，所以現在必須先停電，以確保第四季供電。

對於台廠聚集的蘇州、昆山，蘇州國家電網客服表示，目前蘇州市供電公司負荷較穩定，沒對外執行限電。但蘇州市政府執行江蘇省「雙控」政策，可能會對部分高能耗、高排放企業進行降負荷停產。

台企聯前會長、東莞巧集集團董事長張漢文表示，目前東莞地區缺電危機仍未解除，即使採取應變措施，但產能仍達不到正常供電的水準，影響了企業交貨時程。他說：「若企業評估不能應對訂單違約問題，就乾脆少接（訂單）了。」

(時報資訊)