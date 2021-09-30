大陸能耗雙控風暴掃到鋼鐵業！雖然本周來國際鎳價走跌，但受到大陸限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格每公噸狂漲超過300美元，國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵29日率先開出的10月不銹鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，跌破下游鋼廠眼鏡。

燁聯10月內銷價部份，304系列熱冷軋鋼板捲產品每公噸大漲7,000元，430系列產品每公噸漲4,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸大漲200～250美元，430系列每公噸漲50～100美元，其中304產品價格漲幅，為今年來單月「第三高」。

燁聯這項漲價舉動將引發同業跟進，市場預期，將於30日開盤的上游大廠唐榮、不銹鋼盤元大廠華新及燁興等相關鋼廠10月盤價可望跟著大漲。

對於10月盤價，燁聯表示，主要是近期來大陸執行「能耗雙控」限電和限產的層面擴大，導致大陸不銹鋼副原料矽鐵、鉻鐵及鎳鐵等合金原料行情都大漲，有的甚至漲幅達一倍之多。基於供給面減少、原料成本墊高，加上大陸印尼青山集團熱軋產品累計每公噸大漲340美元下，另國際鎳價本月的月均價也較上個月增加300多美元，因此燁聯決定適度反映原料成本。

燁聯強調，近期來的原料價格漲幅，遠大於這次產品價格的漲幅；至於市場需求方面，雖有航運問題，但仍需要再觀察市場狀況。

對於燁聯這項漲幅，允強等相關不銹鋼廠表示，大陸執行限電限產下，當地需求減少，且受到全球航運塞港和費用高漲影響，下游廠商外銷出貨普遍受阻，物流不是很暢通，甚至有些貨品要遞延出貨，導致庫存偏高；另外，近日來國際鎳價也下跌，原以為燁聯10月價格頂多小漲，結果卻大漲，跌破業者的眼鏡。

(時報資訊)

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