近期大陸大規模限電，讓電力問題備受關注。友達董事長彭双浪表示，除了節能減碳之外，大陸電煤漲價超過一倍，小型電廠撐不下去，引發了缺電可能是一大問題。

彭双浪更提醒，台灣同樣也面臨電力吃緊的問題，未來有碳邊境稅，且台灣沒有碳交易市場，綠電又不足，台灣應該要有更明確的能源政策、碳排政策。

在中國國家主席習近平一席話之下，大陸能耗雙控的政策受到關注，各地方政府大動作限電。除此之外，限電的原因也跟缺電有關，以最近東北缺電來看，電煤漲價超過一倍，大型電廠還可以撐，但是小電廠撐不下去、陸續停產關閉，都讓缺電問題更嚴重。

彭双浪分析，限電除了近期看到造成生產線中斷、供應鏈斷鏈，但這也就是這一陣子，這後面還有比較深遠的影響，對於更上游的原物料影響更大。礦場開採耗能、不環保，也受到了嚴格的限制，雲南9月鋁礦開採量是8月的十分之一，寧夏鎂礦開採也是銳減，很多產品生產都要鋁和鎂，稀土開採也是對環境的影響很大。如果政策是持久的，影響會更深遠。

彭双浪直言，缺電會是長期的問題，友達每年節電1.5％，以工業4.0手法去做、節電可以超過2％，但不管怎麼做還是有極限。未來歐盟要課徵碳邊境稅，台灣也還沒有碳交易市場，動作比較晚。雖然說淨零碳排是方向目標，但是台灣還沒有明確的政策推動。

台灣能源政策、碳排政策，沒有著眼於十年以後的產業競爭力。發電消耗能源、碳排量高，製造又需要用電，碳排係數高，即使透過不同機制，如分享、節能等，但是最終還是會回到源頭的碳排。政府喊出用電大戶條款，但是單是一家台積電就吃掉了所有風電所產生的電力，台灣綠電不足的問題又被凸顯出來。

(時報資訊)