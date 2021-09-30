快閃記憶體大廠旺宏董事長吳敏求29日表示，雖然部份法人看淡記憶體後市，但他對明年展望仍樂觀看待。至於中國全面限電一事，吳敏求表示，國內必須引以為戒。

近期中國因能耗雙控政策進行限電及停產，吳敏求指出，中國限電造成很多問題，國內必須引以為戒，不要出現限電或停電等情況，這些還要請政府多幫忙，若停電造成工廠不能運營，後續導致的問題會很大、且不好解決。

美系外資認為記憶體後市寒冬將至，吳敏求8月在股東會指出，他不認同外資看空記憶體的觀點，認為報告中NOR Flash唯一看好大陸兆易創新是很離譜的評估，因為基本面完全沒有改變，等旺宏下半年財報出來後愈來愈好，外資不知要如何對市場交待。

吳敏求29日重申，看好記憶體市場明年仍會非常好。他表示，記憶體產業景氣本來就是上上下下，只是看要怎麼解讀。在記憶體產業向上時，多數法人的看法就認為景氣上去後就一定會下來，但產業景氣好的時候股價也沒有上漲，外資及投信都有他們自己的一套說詞，但在記憶體產業，他就是所謂的業內人士，一定比外資分析師專業強很多。

由《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單29日公布。評審團認為，吳敏求一直走在產業最前端，30多年前就首開半導體風氣之先，率先導入統計與數據分析，因此榮獲「數位轉型領袖獎」。

吳敏求致詞時表示，旺宏從創立的第一天就在做數位轉型，回想他過去在英特爾工作時，曾碰到問題卻沒有相關資訊解決，1980年代美日貿易戰他發現日本企業的Discipline（紀律）做得很好，要和日本競爭就一定要電腦化，因此，他是全世界第一個把電腦系統引進半導體生產線的人。

吳敏求表示，他開始雇用統計學專家，結合半導體的專業知識，整合不同領域的Know How形成一套創新系統，促使旺宏產品在品質要求最嚴格的車載領域，可以從傳統的PPM（百萬分之一）大幅提升至PPB（十億分之一）等級，也因為這樣的高品質，讓客戶沒有辦法離開旺宏，尤其跟品質有關的應用黏著度更高，最終的目標就是讓客戶來找旺宏，不是旺宏去找客戶。

(時報資訊)