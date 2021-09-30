冬天將至，國際能源價格上漲，方興未艾；大陸官方，因為煤炭價格大漲，「拉閘限電」，對於產業造成重大的衝擊。其中，天然氣的需求持續增加，因為每年冬天原本就有的暖氣供應需求，以及世界各國領袖在今年上半年，所提出「碳中和」與「淨零碳排」時程的政治承諾，過渡時間競相以「氣電」減少碳排，卻讓天氣價格出現暴漲趨勢。但展望台灣「2025非核家園」使用50％天然氣的政策目標，不禁令人擔憂，政府從北到南，建立高科技產業聚落政策的執行能力。

能源的供應，對於人民生活和經濟發展，至關重要。然而今年以來，從初春季節，就出現全台從北到南都缺水，情勢嚴重到各大水庫乾涸，各縣市採取不同的限水措施，甚至可以出動卡車，進行近年難得一見，水庫的清淤延壽工程。所幸缺水問題，因為今年「天公作美」，久旱逢甘霖，迎刃而解。然而513和517發生的兩次大停電，凸顯出「南電北送」的老問題，病根猶在，尚未解決。

今年就在缺水缺電的緊張氣氛下，台積電9月上旬決定在北高雄興建六座廠房，與鄰近的日月光，形成半導體的產業鏈。在此同時，科技部在9月13日召開「科學園區2021年上半年營運記者會」，公布三大園區在上半年的營業額達到1.7兆元，比去年同期多出3,447億元，成長25.2％。而且，出口額比去年同期，成長22.6％，就業人數增加到29萬5千人，比去年同期成長3.5％。

其中值得注意的是，新竹、台中、台南科學園區的營業額成長率，分別是：31.4％、11.48％、31.74％。由於三大科學園區，高科技業者近年來投資擴廠，一直都面對「缺水」和「缺電」的問題，因此可以預見的是，與營業額同步成長的，將會是水電的即時需求孔急。換言之，高科技產業必須面對的問題，其實就會是今年上半年，全體國人所共同經歷過的「缺水」，以及「停電/跳電/甚至缺電」。在「缺水」方面，看天吃飯；在「缺電」方面，則是計畫改不上變化。

經濟部或未來改制後的「經濟及能源部」，對於供應「水/電」的水庫與電廠，現有的分布與儲量，已經有最新的體驗。透過上半年全民的慘痛經驗，每年用水量的高峰與離峰，枯水期的工業用水如何緊急應變，還有民生用水、農業用水的準備方案與因應對策，在極端氣候的年代，「沒有最壞，只有更壞」。產業的「無水可用」，是高科技產業、尤其是「耗水吃電」的晶圓代工，在新竹與高雄興建新廠房的時候，將成為經濟部不可承受之重。

只要參照現況的發展，或清點現有電廠的分布與發電量，有沒有加裝火力發電機組的「政治空間」，就可以知道，達成「碳中和」與「淨零碳排」的長遠目標，實乃「知易行難」；政府想的，和政府做的，並不一致，在2025年的時間壓力之下，也很難一致。最好的例子就是，台中市政府順應民意，針對台中火力發電廠，市府環保局已經多次開出巨額罰單，和經濟部、環保署、台電公司之間，隨著火電機組的不減反增，齟齬不斷。

此外，如果檢討離岸風電與中南部的光電發展之進度，則可以發現，離岸風電的地理分布，主要是在彰化外海，以及新竹桃園地區，則在未來，「南電北送」的現有運行模式，將備受考驗。一方面，在這兩年的疫情期間，如果政府堅持離岸風電「國產化」的比例，藉此練兵，打造出「風電國家隊」，可能影響到「2025非核家園」的政策時程。但如果不堅持建立「風電國家隊」，則如此龐大的投資，不能帶來自己的產業鏈，經濟效益就相當有限。至於發展快速、用電需求孔急的南科，以及北高雄的日月光與台積電，所將形成的產業聚落，未來能否做到自給自足，前景不容樂觀，執政當局有必要提前部署。

如果政府希望以「科技立國」，建設台灣成為一個科技島，缺水和缺電的問題，必須要與「2025非核家園」，乃至於「碳中和」與「淨零碳排」的大方向，順向而行。政府全力發展科學園區，配合高科技廠商的投資設廠，首要的問題在於，如何提出對應的水電供應計畫，以及緊急應變對策與措施。今年上半年，「缺水」與「停電」的現象，在極端氣候的時代，只會愈來愈頻繁，政府有責任向社會大眾公開說明，讓人民安心，廠商放心!

(時報資訊)

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