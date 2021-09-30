大陸近期厲行的「能耗雙控」政策造成電力供應緊張，衝擊各行各業。大陸國家發改委29日提出供電三大原則，將嚴格保障民生和重要用戶用電，支持優質產能煤礦釋放產能。

知情人士透露，大陸政府有意提高工業用電價格，倘若仍未能扭轉情況，甚至考慮要調漲居民用電價格。

綜合外媒29日報導，為達到減排目標，中秋節過後大陸多省實施大規模限電措施，企業被迫停產。在限電風暴下，高盛、野村等投行日前相繼調降2021年大陸經濟成長預估。外資分析師29日表示，大陸停電限電將打破供需平衡，對消費和實體經濟造成直接衝擊，「能耗雙控比恒大危機的威脅大得多」。

面對電荒，外媒援引知情人士透露，大陸政府正考慮提高工業用電價格以解決問題，調漲居民用電價格也在考慮之列。官方將以電價統一上調或在煤電連動的架構下，以分檔方式進行調價，但此計畫尚待高層批准，目前仍待最後決定。

與台灣一樣，調漲電價對大陸社會是十分敏感的議題，涉及到民生經濟與多方利益的協調博弈。與先進國家相比，大陸的居民電價偏低，工商業電價偏高，大陸官方長期是以工業用電收益來補貼民生用電。

上一次大陸全面調漲電價已是2011年。當年6月1日，發改委先調漲了15省市的工商業、農業電價，平均每度電調漲人民幣（下同）1.67分，居民用電價保持不變。但同年11月30日，發改委對居民用電每度調漲3分錢，並按「三檔階梯電價」收費。

為緩解外界擔憂，並儘速解決電荒問題，大陸國家發改委29日表示，將支持具備條件的優質產能煤礦釋放先進產能，適度增加煤炭進口，著力提升存煤水準，嚴查哄抬價格等行為。產煤大省山西當日也與江蘇、廣東、浙江、上海等14省區市簽訂煤炭保供合同，將努力增加煤炭產量。

另針對近期各地拉閘限電，發改委提出三項原則：一、必須嚴格保障民生和重要用戶用電；二、安排供電企業、使用者、政府主管部門簽訂合同或協定；三、嚴格落實有序用電，嚴禁拉閘限電。

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