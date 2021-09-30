日本前外相岸田文雄29日當選自民黨總裁，將於10月4日出任日本第100任首相。他表示將在年底前編列數十兆日圓的振興方案，並將支持日本央行維持大規模寬鬆的貨幣政策。

64歲岸田文雄在選舉後表示，自民黨總裁選舉結束後，日本就要舉行國會大選，將在國會大選向國民展現轉型後的自民黨，並展示有傾聽國民聲音的能力。

他亦強調，日本面對持續的危機，必須要以決心因應新冠肺炎疫情。

自民黨29日選舉第27任總裁，前政務調查會長岸田文雄在第一輪投票得到257票，行政改革擔當相河野太郎拿到255票。由於兩人均未過半數門檻，而展開第二輪投票。結果岸田獲257票，河野獲170票，由岸田勝出。

由於經濟受到新冠疫情影響，岸田表示，日本央行必須維持其大規模的刺激措施。他先前提出一套規模超過30兆日圓的支出計畫，還表示日本可能「在約十年內」不會將消費稅從現行10％進一步調高。

野村證券高級分析師Masaki Kuwahara表示，就日本疲弱的經濟來看，岸田偏離安倍經濟學的空間不大。

岸田不大可能很快退出大規模的貨幣刺激政策或調高利率，因為這樣做會造成日圓升值。

《共同社》報導，看好新首相將推大規模振興方案，日股後市看漲，日經指數年底前預料將介於28,000至32,000點之間，有分析師上看年底可升抵34,000點。至於匯市，日圓兌美元匯率將維持在109至111日圓的區間。

根據法律，岸田必須在11月28日之前舉行國會大選，一般認為眾議院可能會在10月中旬解散，並將在11月7日或11月14日舉行大選。

岸田擅長建立共識，預料將有助於他在派系林立的執政黨內鞏固權力。不過，岸田文雄的民眾支持率並不高，形象也很平淡，對於拉攏選民或許沒有幫助。

穆迪投資人服務主管狄古茲曼（CHRISTIAN DE GUZMAN）表示，菅義偉政府的減碳與數位轉型改革預料將延續到新政府，但政策能否順利推動，端視自民黨在國會選舉的結果。

(時報資訊)