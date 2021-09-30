美國天然氣價格過去1年狂飆180％，家家戶戶得做好今冬暖氣帳單貴得嚇人的心理準備，這恐使美國通膨加劇。而天然氣價格暴漲對歐洲與亞洲的衝擊更大，停電和關廠頻傳，給當地的經濟復甦投下陰影。

天然氣是美國家庭最普遍的取暖方式，也是發電的主要燃料來源。美國天然氣價格在過去12個月飆漲180％，來到每百萬英熱單位5.9美元，自2014年2月以來，天然氣從沒貴成這樣。

歐洲天然氣指標，荷蘭TTF中心近月期貨29日漲逾85歐元（每百萬瓦時），刷新高價紀錄，年來累計大漲370％。

在歐洲搶購之下，亞洲現貨天然氣價格27日觸及每百萬英熱單位29美元的歷史高價，今年冬天預料將維持在25美元的高檔以上。

萬一今年入冬天氣酷寒氣溫驟降，迫使每個家庭調高暖氣，美國已低於平均值的天然氣庫存量恐進一步萎縮，天然氣價格將漲得更凶。

美國正遭逢十多年來首見的通貨膨帳，天然氣價格飆高加劇通膨問題。

美國家庭忙著應付物價飛漲，從二手車、汽油到培根無一不漲。

美國通膨無降溫跡象，聯準會被迫考慮削減支撐經濟的規模，溫和派國會議員也質疑白宮灑錢的支出計劃有無必要。能源短缺已讓全球投資人繃緊神經，對經濟成長及高物價感到不安。

能源諮詢機構Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Robert McNally）指出：「就算在平常時期這也夠糟了，現在普遍還擔心通膨。」

天然氣短缺情況在美國以外地區更嚴重，歐洲和亞洲正為天然氣價格大漲及匱乏問題奮戰，歐亞因此陷入停電、工廠關閉的窘境，經濟復甦蒙上陰影。麥克納利稱歐亞的天然氣危機「釀成大禍」。

天然氣價格狂漲不止，美國肥料製造商迫於無奈，暫停在英國的營運。英國政府擔心肥料停產引發糧食短缺，不惜出面介入幫美國公司紓困。

此外，天然氣價格飆漲的原因何在？美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，問題癥結在於雖然經濟活動回溫，天然氣生產並未如此。這意味需求復甦速度快過供給，促使天然氣價格走高。

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(時報資訊)