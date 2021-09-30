因對全球石油短缺的擔憂加劇，油價持續攀高，布蘭特原油每桶站上80美元高價，創三年高點。影響所及，成品油利差空間擴大，台塑化29日股價逆勢上漲2.3％，股價重回百元俱樂部，達102元。此外，美國西湖化學爆炸意外，可望進一步帶動PVC強漲氛圍，台塑、華夏、聯成營運看俏。

據悉，新冠變種疫情持續，但在各國大多抱持與病毒共存策略下，經濟活動持穩推進，台塑化目前成品油煉油價差隨需求增溫，明顯向上墊高；其中，柴油每桶煉油價差重回二位數，為11.8美元、航空燃油每桶價差從先前6~7美元提高至9.2美元，至於汽油價差也從7～8美元放大至9.5美元。

此外，外電報導，美國西湖化學（Westlake Chemical）聲明，位於路易斯安那州的乙烯廠區27日晚發生爆炸，造成6人受傷。美國西湖化學營運模式與台塑美國相同，更與台塑美國、西方化工和信科同為美國主要PVC生產商。

PVC目前因美颶風導致石化產能受阻，加上基建、大陸能耗雙控政策等因素，供需益顯緊繃，遠東區現貨報價衝至1,420美元高價；如今，西湖化學爆炸意外，恐進一步帶動PVC強漲氛圍，台塑、華夏及聯成營運看俏。

反應消費端歐美燃料需求顯著復甦、美國原油庫存減低，近期油價向上墊高。隨歐美疫情好轉，冬季取暖需求轉強，亞洲印度及東南亞疫情高峰消退，搭配供給端OPEC+維持穩健縮小減產規模，皆有助第四季油價呈現高檔震盪格局。

台塑化原先內部評估下半年油價因旺季需求，高點會落在第三季，每桶價格75～80美元，但因變種病毒影響，原油呈現區間盤整，預期原油高點遞延至第四季。近期國際油價反彈力道轉強，加上沙烏地阿拉伯大幅調降10月銷往亞洲的原油官方售價，台塑化10月營運受惠。

台塑化原油採購多以中東為主，合約市場約70％、現貨採購約30％。今年沙烏地輕原油採購官價一路加碼，從1月每桶加碼0.3美元，到7月加碼1.9美元、8月加碼2.7美元，9月加碼幅度更達3美元。

沙國調降10月官價，台塑化原油提貨價一口氣少掉每桶1.3美元，以每個月煉油量約1,500萬桶計算，購油成本可減少將近2,000萬美元（約台幣5.5億元）。

分析師認為，大陸能耗雙控已讓現有煤化工產能明顯受阻、縮減，供給愈顯緊繃，新產能開出進度也有遞延趨勢；煉油事業在各國多傾向經濟、病毒共存策略下，成品油利差可望比第三季提振。倘若布蘭特原油維持每桶75～80美元，台塑化第四季獲利有望更上層樓。

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(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意