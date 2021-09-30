廈門台商協會會長吳家瑩受訪表示，大陸多地嚴格執行能耗雙控舉動，背後不無國際之間資源的爭奪用意，前幾個月煤炭價格大漲，讓大陸發電廠做多少虧多少，許多高耗能產業還依賴大量進口大宗物資如銅礦等，但最後實際產出的經濟效益卻不高，「更像是在幫國外打工」，因此認為大陸也藉此調整方向，要更著力在高科技等產業。

中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣表示，大陸此次限電類似像「供一停六」這種做法，勢必會對經濟造成實質衝擊。關鍵在於限電會持續多久，甚至去年底也曾有一波大限電，需擔心是否「常態化」，這也會影響到外資未來到大陸設廠需考慮電力風險。

王國臣認為，大陸多地「限電停產」背後涉及政經層面等多重原因。5月大陸國常會已強調要增加煤炭供給與電價穩定，但由於國際大宗原物料包含煤炭價格上漲，對各省電力公司來說，多生產反而多虧損。面對明年就是中共「20大」換屆之年，許多還有心晉升的官員，自然不願看到電力公司帳面虧損不斷擴大，也是側面導致限電的因素之一。

受大陸限電範圍擴大影響，台灣企業印刷電路板（PCB）廠遭到波及，近日相關族群股價大多不振，29日台光電、金像電、聯茂跌幅都超過5％，半導體業內人士指出，大陸此次限電應該是既有電力吃緊，也有整治高汙染行業的意圖在，但不會持續太久。

業內人士指出，此次限電，鄰近昆山的蘇州工廠沒事，但昆山工廠卻被限到，因為昆山汙染程度高的企業較多，如昆山是台商PCB生產重鎮，印刷電路板的生產過程需大量用水，且會產生有害事業廢棄物，這顯示大陸當局有意整治高汙染行業的意圖，並不見得完全是電力供給問題。

業內人士指出，幾年前大陸官方曾以水質不佳為由，對昆山吳淞江沿岸企業祭出「限汙令」，他認為這次又藉著電力吃緊，順勢整頓一下汙染比較大的行業，但又不能作的太明顯，還是以地區來劃分。

大陸官媒新華社分析，造成多地限電的主要原因有兩點。一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意