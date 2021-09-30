大陸江蘇、浙江與廣東等台商聚集的製造業大省陸續祭出「限電停產」政策，台商擔憂若嚴格限電達2個月，預計不少中小企業倒閉潮恐出現，台企也難倖免。廈門台商協會會長吳家瑩認為，後續效應還要再觀察1到2個月才會較明朗，包含限電是否常態化？輔導轉型升級甚至退場政策等。

東莞一家化工廠台商表示，近10年、20年來，大陸供電還算穩定，因此，多數工廠都沒建發電機。不過，更早赴大陸發展的台商，因當時供電較不穩，大多會有發電機設備。他說，東莞這次還可以靠自行發電維持生產，但他們昆山的工廠就被限制不能自行發電。「大型台商還撐得住，比較小型的企業有工人、還要折舊，一周才開工1天、2天，那要怎麼玩？」

吳家瑩表示，據他瞭解，這波限電停產確實衝擊到部分台商，尤其對東莞影響就不小，以及較偏向傳產製作如服裝製鞋、衛浴設備等。他認為，未來大陸對企業要求的碳中和改革腳步可能會更快，這是內外資企業都無法避免的影響。因此台商未來在新建廠規畫時，勢必要把碳中和因素納入。同時以出口代工為主、此次受衝擊的傳產業也要想辦法貫徹轉型升級，例如提高自動化程度來減碳、拉升競爭力並擴展大陸內需市場等。

針對各地限電已嚴重衝擊台商營運，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，大陸國家電網公司等主要電力企業已經表示，將全力以赴打好電力保供攻堅戰，最大可能避免出現拉閘限電的情況。不過，大陸國家電網公司28日召開的緊急會議上，該公司董事長辛保安說，將全力守住民生用電底線，但也嚴控高耗能、高汙染行業用電。

大陸各地用電吃緊，廣東省廣州市住建局決定，大陸十一國慶期間不安排燈光秀表演，景觀照明周一至周四、周日不亮燈，周五、周六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。

此前，深圳也表示將暫停十一燈光秀，日常景觀及路燈照明適當調整，行道樹照明全部關停，橋梁改為周五、周六亮燈。

(時報資訊)