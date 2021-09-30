大陸近日以檢疫為由，禁止台灣釋迦、蓮霧進口，國台辦發言人朱鳳蓮29日更秀出高清大圖，證明釋迦及蓮霧檢出介殼蟲及可可花癭病，並質疑我方所提改善措施。對此，農委會主委陳吉仲指出，應透過既有管道提供完整的科學根據，「農委會從來沒有收到今天公布的介殼蟲照片」，10月1日一定赴WTO提爭端解決。

朱鳳蓮表示，2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。大陸海關總署已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫管道向台方進行了相應通報。

朱鳳蓮表示，釋迦部分，向台灣方面書面通報了13批釋迦不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉介殼蟲，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。

蓮霧部分，朱鳳蓮稱大陸向台灣方面書面通報了6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉介殼蟲，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方未做任何反饋。

朱鳳蓮的名字諧音，恰巧成為大陸禁台灣水果的暗藏「密碼」，對此朱鳳蓮表示，希望她的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是像現在這樣成為台灣農產品差評的代言詞，她稱，「問題的癥結就在於民進黨當局沒有切實負起監管責任，沒有從源頭上有效降低植物疫情風險，不為台灣農民和兩岸消費者利益著想。」

針對國台辦的指控，陳吉仲表示，中國大陸提供給我國農委會不合格書，只標註日期、檢疫輸入表，並未提供完整科學證據。但以鳳梨釋迦為例，收到不合格通報表後，在去年10月提出精進措施、2月具體回應執行事項，鳳梨釋迦今年不合格率降低；在6月28日之前收到通知有13件檢出介殼蟲，7月實施精進措施，9月10日提供完整措施給中國大陸，但對岸不願意坐下來討論，在9月19日宣布，隔天就暫停釋迦、蓮霧輸入。

陳吉仲說，WTO規定所有發現介殼蟲直接薰蒸就可以輸入，但為何對岸與所有國際上的遊戲規則不一樣，應提供檢疫資訊給防檢局，雙方可以坐下來討論，才是對岸消費者與台灣農民雙贏的局面。

(時報資訊)