台灣欲加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），擬循世貿組織WTO模式以「台澎金馬個別關稅領域」名義提出申請，不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，這不構成台灣加入區域自貿安排的先例，並重申須以一中原則為前提。蔡英文總統29日在民進黨中常會上坦言，台灣加入CPTPP確實有一些政治問題，必須同心協力，與友好國家和既有會員國一起處理；陸委會則強調，對外參與區域經濟合作談判是台灣既有的國際權利，任何國家都無權干涉、置喙。

重申一中原則是前提

本報記者29日在大陸國台辦記者會上提問，指台灣已經是WTO和APEC的正式成員，大陸是否有可能轉換思維，「從公平經貿與互惠合作的角度出發，讓兩岸對亞太區域經濟的共榮發展一同做出貢獻？」

朱鳳蓮回應稱，台灣參與區域經濟合作必須以一個中國原則為前提，也正是在一個中國原則的前提之下，台灣才得適當名義和身分參與世界貿易組織，「台灣以單獨關稅區身分加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。」

估申請成功機率逾50％

蔡英文總統29日參加民進黨中常會，邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「加入CPTPP：舊挑戰、新變數、新思維」為題進行報告，民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文聽取報告後裁示，指出加入CPTPP對台灣的整體經貿來看是非常重要的工程，以台灣市場的開放程度和自由化的程度，在經貿開放的議題上與技術問題上面，可能雖然有些問題，但相信都可以一一克服；並坦言確實是有一些政治問題，必須要同心協力，與友好的國家和既有的會員國，一起來面對跟處理。

國發會主委龔明鑫同日接受廣播訪問時表示，台灣為了入會準備長達5年，又在產業鏈扮演重要角色，他研判申請成功機率超過50％，未來必須與會員國一一談判、協商，且除了中國大陸、英國外，印尼、泰國也有意願加入，愈晚遞件、入會門檻愈高。

蠻橫阻擋無助兩岸發展

陸委會表示，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，不僅傷害台灣人民情感、無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

(時報資訊)