【時報記者鄭心芸】五大利空來襲，外資落跑，台股昨(9/29)日失守萬七，半導體、電子零組件成重災區，紡織、塑化、鋼鐵則成「資金避風港」；天然氣價格飆高，加劇通膨問題，能源短缺已讓投資人繃緊神經；避險資金不斷流入，美元指數升抵11個月高位，重拾多頭漲勢。以下為今(9/30)日財經懶人包：

▲五大利空來襲 外資落跑

台股五大利空罩頂，在全球通膨增溫，美十年期公債殖利率跳高、參院否決提高舉債上限，加上市場盛傳蘋果砍單及大陸限電等陰霾未退，外資大砍台股逾355億元，台股29日失守萬七關卡。

外資今年來賣超台股（上市櫃）5,181億元，即將超越去年全年賣超5,303億元。昨日更是大舉撤出台股，其中，半導體、電子零組件成重災區，權王台積電也慘遭外資血洗，今年來外資已大舉提款2,778億元，正面臨15兆元市值保衛戰，長榮669億元排名第二，群創、聯詠、台達電、聯電及華碩賣超201～276億元也是重災區。

反觀，傳產原物料族群中紡織、塑化、鋼鐵，及跌深電子股成「資金避風港」，南紡、華夏、中鋼構等11檔「價量齊揚」、法人買盤力挺股，奮力扮演盤面多頭指標。依股價漲幅高至低排序，分別為南紡、華夏、中鋼構、台肥、台塑化、台揚、精成科、南亞科、國產、燁輝、群創，共計四檔電子股、七檔傳產股，單日各獲三大法人買超1,423～4.52萬張。

▲石油短缺擔憂加劇 塑化股噴出

由於全球石油短缺擔憂加劇，油價持續攀高，布蘭特原油每桶站上80美元高價，創三年高點。影響所及，成品油利差空間擴大，台塑化29日股價逆勢上漲2.3％，股價重回百元俱樂部，達102元。此外，美國西湖化學爆炸意外，可望進一步帶動PVC強漲氛圍，台塑、華夏、聯成營運看俏。

據悉，新冠變種疫情持續，但在各國大多抱持與病毒共存策略下，經濟活動持穩推進，台塑化目前成品油煉油價差隨需求增溫，明顯向上墊高。此外，經濟活動增溫、油價彈升，不僅帶動台塑化煉油價差外，也增添石化成本推升力道。

尤其，大陸能耗雙政策加碼放大，導致大陸電石法PVC、煤化工EG等因供給縮減，塑化報價強勢彈升，台塑四寶在台灣石化產能一貫布局的成本優勢強勢支援，搭配美國、大陸寧波石化廠區持穩運作，成為法人營運受惠的推薦首選。

▲陸限電令 掃到鋼鐵業

大陸能耗雙控風暴掃到鋼鐵業！雖然本周來國際鎳價走跌，但受到大陸限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格每公噸狂漲超過300美元，國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵29日率先開出的10月不銹鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，跌破下游鋼廠眼鏡。

燁聯10月內銷價部份，304系列熱冷軋鋼板捲產品每公噸大漲7,000元，430系列產品每公噸漲4,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸大漲200～250美元，430系列每公噸漲50～100美元，其中304產品價格漲幅，為今年來單月「第三高」。

燁聯這項漲價舉動將引發同業跟進，市場預期，將於30日開盤的上游大廠唐榮、不銹鋼盤元大廠華新及燁興等相關鋼廠10月盤價可望跟著大漲。

▲天然氣暴漲 美歐通膨拉警報

美國天然氣價格過去1年狂飆180％，家家戶戶得做好今冬暖氣帳單貴得嚇人的心理準備，這恐使美國通膨加劇。而天然氣價格暴漲對歐洲與亞洲的衝擊更大，停電和關廠頻傳，給當地的經濟復甦投下陰影。

天然氣是美國家庭最普遍的取暖方式，也是發電的主要燃料來源。美國天然氣價格在過去12個月飆漲180％，來到每百萬英熱單位5.9美元，自2014年2月以來，天然氣從沒貴成這樣。此外，在歐洲搶購之下，亞洲現貨天然氣價格27日觸及每百萬英熱單位29美元的歷史高價，今年冬天預料將維持在25美元的高檔以上。

萬一今年入冬天氣酷寒氣溫驟降，迫使每個家庭調高暖氣，美國已低於平均值的天然氣庫存量恐進一步萎縮，天然氣價格將漲得更凶。美國正遭逢十多年來首見的通貨膨帳，天然氣價格飆高加劇通膨問題。能源短缺已讓全球投資人繃緊神經，對經濟成長及高物價感到不安。

▲Fed減債在即 美元強到年底

預期美國聯準會（Fed）將在近期開始啟動縮減購債措施，受避險資金不斷流入提振，帶動美元指數周三（29日）升抵11個月高位。分析師還預期，由於政策緊縮前景已成定局，美元到年底可望持續表現強勁。

美元兌一籃子貨幣的美元指數周三盤中一度觸及93.99，創下11個月高點紀錄，也進而壓低歐元跌至1.1657美元，為去年11月來最低價位。此外擔憂天然氣短缺將對經濟造成打擊，周二受重創的英鎊仍舊低迷不振，周三兌美元跌至1.3505美元，為今年1月以來低位。

美元重拾多頭漲勢，除聯準會預料11月開始縮減購債，美債殖利率近來不斷攀升與通膨升高持續時間比預期長，都為美元帶來強勁支撐。ING分析師團隊認為，當前環境顯然為美元升值提供了完美因素。CBA策略師曼蒂（Kimberley Mundy）更預期美元強勢可望持續到年底，她還聲稱美國有可能在2022年底就開始調高利率。

▲美光財測遜 記憶體股冷颼颼

記憶體大廠美光公告最新財測遠低於市場預期，並示警短期內記憶體晶片出貨下滑，繼外資於8月中開始降評記憶體股後，產業寒冬冷風續吹，摩根大通證券下修華邦電（2344）財務預期，摩根士丹利證券同步保守看南亞科與旺宏後市。

記憶體族群指標股南亞科、華邦電、旺宏股價均已來到波段低點，值得關注的是，儘管外資研究機構不分樂觀派或保守派，先前接連降評、下修個股目標價，像是摩根大通最新也下修華邦電股價合理估值，不過，三檔記憶體指標股價實際下挫的速度與幅度，都比外資圈修正還要更快，也更為猛烈。

在記憶體領域中，摩根士丹利證券現在對NOR產業上行循環的觀點，比起一個多月前更加保守。大摩強調，因近期需求趨向疲軟，客戶的訂單轉弱，不利記憶體製造商與客戶議定NOR價格，原估計第四季可望平均漲價5％，現在看來，價格很可能只能持平，至於2022年第一季價格亦難有上漲條件，日前再度下修華邦電與旺宏股價預期，降為29.5與39元。

(時報資訊)