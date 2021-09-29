據外媒報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前頻傳以1010萬美元的價格，購買位於加州拉金塔（La Quinta）的一個社區中9956平方英尺的住宅，直至近日才證實庫克的確是傳聞中的買家，且早於2018年就購入。

庫克購買的豪宅位於以有眾多名流居住而聞名的麥迪遜俱樂部（Madison Club），其他住戶包括名模卡戴珊（Kourtney Kardashian）、傳奇超模克勞馥（Cindy Crawford）、Nike創辦人奈特（Phil Knight）等。

麥迪遜俱樂部是由發現土地公司（Discovery Land Company）所開發，庫克的豪宅於2018年底竣工，最初掛牌的價位為1150萬美元，隨著加州房價飆升，如今價格可能接近1200萬美元。

庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
庫克的豪宅占地約1萬平方英尺，內有5間配有全套衛浴設備的臥室，整體外觀帶有日耳曼式的建築風格，內部僅以棕色和米色平衡白色和灰色色系，且還有寬闊的牆面，可以放置藝術收藏品。

庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
庫克以1010萬美元購入豪宅。（圖／翻攝自房產交易網Redfin）
而房子其他設施也都應有盡有，包含休息室、辦公室、桌球台等，而住宅的後院還有一個露天無邊際泳池，一旁還有酒吧和露天BBQ，遠眺還能看見崎嶇美麗的聖羅莎山脈，搭配落日景色，十分愜意。

(時報資訊)

#庫克 #豪宅 #蘋果

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