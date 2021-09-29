美股三大指數重挫，拖累台股今天重挫325.98點，以16855.46點作收。法人指出，今天大盤帶量下殺，短期均線呈空頭排列。短線以22日低點約16838點為多方關鍵攻防區，不宜再出量跌破前波低，估短線將呈現區間整理格局。

美股三大指數重挫，台股今天跳空開低，盤中指數低點至16801.78點，跌破因恆大事件衝擊信心前波低點22日的16838.58點。終場跌勢收斂，下挫325.98點，以16855.46點作收，成交量新台幣3234.2億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股主要受到美股重挫影響，不過，美國10年期公債殖利率走升、美國舉債上限協商對股市影響有限，且下午開盤的歐股已稍有反彈，美股晚間表現不至於過度悲觀。

儲祥生指出，台股今天盤中摜破前低16838.58點，近期甚至恐回測8月20日的16248.08點，預估加權指數將在16248點至17000點區間震盪。

法人分析，今天大盤出現帶量長黑K棒，短線不宜再擴量下殺，且面臨5日線、10日線與月線下彎壓力，短期均線呈空頭排列，上檔壓力可能須時間消化。

法人指出，中國「能耗雙控」政策對部分產業帶來不確定性，不排除指數後續波動可能再放大，短線以22日低點為多方關鍵防區，若再出量跌破前波低點，套牢壓力恐會進一步擴大。

對於中國加強落實「能耗雙控」政策，儲祥生認為，在中國設廠的台廠9月營收勢必受到影響，不過，各地限電程度不一，且設廠地區、占比整體產能也有所不同。中國即將迎來十一長假，後市應關注長假後官方政策，若限電、限產時間拉長，衝擊產業營運動能。（編輯：趙蔚蘭）1100929

(時報資訊)