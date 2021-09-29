泰國近日因颱風電母（Dianmu）帶來的雨勢，造成30個省分淹水，其中又以中部地區受災最為嚴重。但不料，竟有官員在社群上分享勘災情況時，卻被眼尖的網友發現，照片P圖手法拙劣，引發討論。

網路報導指出，28日泰國教育部在Facebook粉絲專頁分享了教育部副部長格諾婉女士（Kanokwan Wilawan）到災區勘災的照片，並指出格諾婉擔憂師生安危，呼籲教育單位要好好照顧學生。不過po出的照片卻被網友發現超級不自然，不僅右手位置有不知名黑色區塊，他的影子也沒有出現在水面上，明顯就是P的，而且技術還很糟糕。

在被發現後，泰國教育部粉專隨即刪文，接著又發表了原圖，但是原圖其實是2020年副部長勘災的照片，令人覺得是莫名其妙，所以之後粉專又再度刪文。針對此事件，泰國教育部Facebook粉專還發出道歉聲明，他們說明副部長跟教育部都沒有參與製作這張假照片，而是公關部門為新聞稿提供的照片，而沒有人因為此事件遭受懲罰。泰國教育部的臉書粉專管理員也對本事件致歉。

而由於貼文在Facebook被刪除，網友轉戰Twitter持續討論，其實網友發現這一回格諾婉其實有前往災區實地勘災，只是不知道為什麼事後選擇發表一張P過的照片，而且還因為P圖技術太爛而被發現，簡直是得不償失。

泰國當地當前的水患在30個省造成淹水災情，共有超過7萬間房屋受損，已確認有6人在本次颱風風災中喪生，且有2人失蹤。在泰國當地清邁、武里南、南邦、南奔、佛統、素林、益梭通等省分的水患已退去，但是仍有23個省仍處於淹水災情之中。

(時報資訊)