中共中央政治局29日下午就加強中國生物安全建設進行第33次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，要加快推進生物科技創新和產業化應用，推進生物安全領域科技自立自強，打造國家生物安全戰略科技力量。
新華社29日報導，習近平在會上指出，要促進生物技術健康發展，在尊重科學、嚴格監管、依法依規、確保安全的前提下，有序推進生物育種、生物製藥等領域產業化應用。
習近平表示，要健全生物安全科研攻關機制，嚴格生物技術研發應用監管，加強生物實驗室管理，嚴格科研專案倫理審查和科學家道德教育。此外，要把優秀傳統理念同現代生物技術結合起來，中西醫結合、中西藥並用，集成推廣生物防治、綠色防控技術和模式，協同規範抗菌藥物使用。
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