勞動部依照慣例，在基本工資前一周會與勞資雙方委員召開會前會，勞動部已於28日晚間與勞方委員召開會前會，並在29日晚間與資方召開會前會，由勞動部長許銘春親自宴請委員交換意見。據了解，勞資雙方對於調漲基本工資都已有共識，目前只差「調幅多少」尚未有定案。

勞動部28日晚間設宴邀請勞方委員出席，在席間了解勞方委員對於基本工資的想法。勞方委員表示，今年是比較樂觀的一年，大家都認為會調漲。委員透露，席間勞方委員提出不同的調幅建議，從8％至10％都有，也就是希望基本工資調至月薪2萬5,920元、時薪173元，或是月薪2萬6,400元、時薪176元。

受到國內本土疫情影響，部分內需服務業仍受衝擊，勞方委員認為，從政府出手紓困、振興等各項政策來看，已經發現有加大力道來針對服務業，所以對於基本工資的調幅，「很樂觀、大幅度的機會很大」，期待在審議委員會上看到更有力的配套協助企業。

勞動部29日則是邀請資方委員出席晚宴，資方委員說，這幾天看到外界在猜調幅，勞動部長許銘春也親自澄清「院長沒有指示要調多少、勞動部也沒有立場調多少」，希望委員不要被外界的猜測影響。

同時，委員也傳達資方對於調漲基本工資的態度，「因為今年確實產業有好有壞，希望可以均衡調漲」，以可以照顧到每一個產業為主，而且要提出具體配套，來照顧弱勢、受困產業。

(時報資訊)