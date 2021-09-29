因應佈局推展，中石化(1314)提案股東常會討論通過擬辦理6億股現金增資案，29日董事會通過現金增資發行新股，發行5億股，每股面額10元，實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定，增資資金用途為償還銀行借款；若以13元股價換算，約可籌資65億元。

中石化首季EPS0.2元，逼近去年全年的0.21元，第二季油價彈升，AN、MMA等行情活絡，單季EPS倍增至0.47元，推升上半年EPS達0.67元。下半年Delta病毒雖恐壓抑第三季報價續揚力道，惟解封需求帶動，第四季旺季效應或有發揮，全年營收有機會挑戰2019年水準，加計高雄土地出售利益入帳，獲利蓄勢更上層樓。

中石化近年採石化、土地開發雙主軸發展。除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設等石化佈局，合計投資規模逾340億元外；還有高雄、緬甸、越南等資產開發計畫；2019年更由100％持股的子公司鼎越開發，拿下京華城標售案，擬推動4棟頂級商辦開發計畫。

為尋求CPL去化，中石化向下游PA 6進行垂直整合；去年PA 6營收比由3％增至6％，今年上半年更提升到16％。

中石化大陸如東威名石化一貫廠上半年已小量產出PA，第四季完成環保驗收，而CPL原料環己酮已試車完畢。苗栗頭份「精細化工」布局OPP下游光學衍生物、二元醇系列單體，投資額約38億元，已於2月開始動土興建。

中石化認為，下半年大陸集中投產、下游需求減緩，AN行情恐將緩步下滑，惟近期在油價彈升帶動下，出現盤整多時攀揚契機，有利增添營運支撐。

CPL上半年在各地解封及疫苗施打下，帶動售價提升，但進入下半年Delta病毒導致全球需求再度減緩，第三季相對保守；進入第四季則希望傳統旺季效應有所發揮。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意