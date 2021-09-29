預期美國聯準會將在近期開始啟動減債措施，受避險資金不斷流入提振，帶動美元指數周三（29日）升抵11個月高位。分析師還預期，由於政策緊縮前景已成定局，美元到年底可望持續表現強勁。

美元兌一籃子貨幣的美元指數周三盤中一度觸及93.891，創下11個月高點紀錄，也進而壓低歐元跌至1.1657美元，為去年11月來最低價位。此外擔憂天然氣短缺將對經濟造成打擊，周二受到重創的英鎊仍舊低迷不振，周三兌美元跌至1.3505美元，為今年1月以來低位。

日本周三舉行自民黨總裁選舉，雖然前外務大臣岸田文雄當選自民黨總裁，將出任日本首相，不過日圓反應冷淡，反之受美債殖利率走揚恐令資金從日本流出，導致日圓走貶到111.685兌1美元的18個月低價。

美元重拾多頭漲勢，除了聯準會預料將在11月開始縮減購債，美債殖利率近來不斷攀升與通膨升高持續時間比預期長，都為美元帶來強勁支撐。

ING分析師團隊認為，當前環境顯然為美元升值提供了完美因素。CBA策略師曼蒂（Kimberley Mundy）更預期美元強勢可望持續到年底，她還聲稱美國有可能在2022年底就開始調高利率。

同時間，能源價格持續飆漲與中國經濟成長恐將放緩，也助長美元多頭升勢。受到恒大集團債務危機升高與中國缺電問題愈演愈烈，中國經濟產出已經受到衝擊。

Rabobank外匯策略師佛里（Jane Foley）指出，預期能源價格續漲與美國利率將升高，美元大幅走貶的機率很低，他還補充原本針對年底歐元兌美元目標價1.16的預測，有可能比預期時間提早達成。

隨著美元走強，新興市場貨幣也倒地不起。MSCI新興貨幣指數周二晚間曾遭遇三周來最大跌勢，而且該頹勢還延續至周三，使得該指數跌至一個月低點。

(時報資訊)