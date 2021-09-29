受到全美貨運供給鏈的緊繃狀況影響，許多物流、貨運甚至零售商都急徵司機協助運送貨物，這也排擠到一般校車司機的供給量，美媒報導，全美許多學區都面臨校車司機不足的問題，導致許多學生必須自己通勤上學，甚至有人得划橡皮艇去學校上課。

Business Insider報導，紐澤西州、佛羅里達州及賓州等地都出現校車司機人數不足的慘況，許多司機趁著新冠肺炎停課期間轉換跑道，也有人被電商巨頭亞馬遜挖走，協助運送爆量的貨物到全美各地。

紐澤西州校車承包商協會主席Chloe Williams表示，校車司機短缺的問題，主要是因為不少司機被亞馬遜挖角，也有人加入長途貨運公司或乘車服務公司，「多數人在學校停課期間找到別的機會，尤其是在運送包裹方面，因為現在每個人都在亞馬遜購物。」

全美校車司機嚴重短缺，有位來自科羅拉多州的12歲男孩Josh Smith，就決定改划橡皮艇上學，以解決無法搭校車的困境。該學區的交通經理Andrea Meyer-Pemble說：「我們目前有11名司機，還差5名才滿編，由於司機短缺，現在只能營運11條路線，而不是疫情爆發前的18條。」

在招募司機上，學校被迫與亞馬遜競爭，以佛羅里達州為例，亞馬遜將在棕櫚灘建造9萬6000平方公尺的倉庫，並積極招募送貨司機，時薪比當地公車司機的14.57美元還高出2美元，這吸引不少當地人才加入，讓學校行政單位相當頭痛。

此外，費城學區總監William R. Hite Jr.表示，「亞馬遜持續在費城擴張，將會讓學校在招募校車司機上變得更加困難。」亞馬遜預計在費城招募4800位員工，而目前費城校園受司機荒影響，亞馬遜並未針對此事做出回應。

(時報資訊)