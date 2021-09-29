即將成為日本新任首相的自民黨新任總裁岸田文雄，今天提出外交安全保障「3項覺悟（決心）」，希望藉此實現自由且開放的印度太平洋。

日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）報導，岸田今天下午勝選後，在中央黨部舉行記者會。談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，岸田說，日本目前正處於可說是「國難」的嚴峻狀況下，必須竭盡全力拚命防疫。

他提出在今年內制訂數十兆日圓規模的經濟對策說，必須營造出與國民團結一致共同致力國難的氛圍。

有關經濟政策，岸田提出「建構新資本主義」。他認為，經濟雖然是「沒有成長就沒有分配」，但沒有分配也就無法喚起下一次的消費與需求，所以「沒有分配就沒有下次的成長」也是事實，「現在就是實現成長與分配的良性循環，達成全國性成長果實的時機」。

他說，會提出盡可能廣泛地提升國民所得的經濟對策。

有關外交安全保障，岸田提出「3項覺悟（決心）」，包括堅守民主主義等基本價值觀的決心、堅守日本和平與穩定的決心，及透過對環境等全球性課題做出貢獻、在國際社會展現存在感來保護國家利益的決心。

他說，「基於這3項決心推動外交安全保障政策，希望實現自由且開放的印度太平洋」。

談到人事安排時程部分，岸田表示，不實際做也不會知道，避談明確時程。

關於自民黨黨務一級主管及新內閣人事，岸田說，希望盡快提出草案，再確實地進行確認；盡可能會盡快進行，明天可能還需要花一天也說不定，「接下來會進行相關作業」。

談到自民黨幹事長人選，岸田說，幹事長是非常重要的職務，接下來會確實進行協調，「現在還沒有確定具體的名字」。

岸田談到參與這次總裁選舉的另外3名候選人時說，希望務必讓3人都能在黨內確實發揮能力。

有關即將到來的眾議院大選勝選定義，岸田說，「我認為是執政黨獲過半數（席次）」；他還說，「這是一場民眾選擇要自公聯盟（自民黨與公明黨執政聯盟），或是要在野政黨的一場攸關政權的選舉」。

被問到會不會在10月21日眾議員任期屆滿前選擇解散眾議院，岸田說，「將在確實關注政治狀況的情況下，以首相身分好好做出判斷」。

(時報資訊)