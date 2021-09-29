華為公司財務長孟晚舟在進行近3年的法律攻防後，先前終於獲釋並返回中國大陸，受到當地民眾的瘋狂歡迎，並被宣傳為巨大的勝利。不過美國「有線電視新聞網」（CNN）28日指出，北京政府在此事件中的諸多作為，已導致自身全球信譽與形象嚴重受損，付出重大代價。

根據報導，孟晚舟返鄉之旅成為北京政府宣傳民族主義的絕佳機會，並獲得巨大迴響；中央電視台（CCTV）直播孟晚舟返抵深圳的影片，共獲得超過8300萬次觀看，為3名中國大陸太空人6月搭乘火箭升空直播影片的2倍以上。

但專門研究中國大陸法律制度的美國喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald C. Clarke）、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深客座研究員唐安竹（Drew Thompson）都指出，北京政府在孟晚舟獲釋後立即釋放2名加拿大人，讓學術界和新聞界非常驚訝，因為其口頭宣稱兩件事並無關聯，但在行動上卻完全未打算遮掩，被外界認為，北京政府未來可能繼續以挾持人質的方式，作為外交談判籌碼。

另郭丹青也表示，加拿大長期與中國大陸保持密切經貿關係，但此事件卻讓雙方關係受到極大打擊，根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，最新民意調查顯示有73%加拿大民眾對中國大陸抱持負面態度，較2017年的40%大幅上升。且投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師指出，孟晚舟獲釋不代表美國將解除對華為的制裁。

香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）認為，對北京政府而言，對內形象的重要性遠勝於國際形象，其在國際上更注重硬實力，認為「與其被愛，不如被恐懼」。

(時報資訊)