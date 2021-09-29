日本自民黨總裁大選29日進行第二輪投票決選，前外務大臣岸田文雄擊敗河野太郎，獲選自民黨總裁，這也意味著他將成為日本第100任首相。值得注意的是，岸田文雄曾擔任過和台灣交流密切的自民黨青年局局長，而他本人更在第一次當選眾議員後訪問過台灣，並受到時任總統李登輝接見。

日本共同社報導，在第二輪投票中，前政務調查會長岸田文雄一共獲得257票，行政改革擔當相河野太郎獲得170票，岸田文雄以87票之差打敗河野，當選自民黨第27任總裁。據路透和日本媒體報導，先前日本選舉顧問分析就認為，最被看好的，是64歲的前自民黨政調會長岸田，預料他在第二輪投票中會獲勝，機率高達95%。

自民黨新總裁將在9月29日晚召開記者會，並在當選後迅速著手確定幹事長等黨高層人事安排。由於自民黨在參院和眾院掌多數席，因此獲選的新任總裁，除了將成為第27任總裁外，也將在10月4日臨時國會首相指名選舉中，成為日本第100任首相，接著在同一天內啟動日本新內閣。

對此，國史館今天也在臉書上PO出一張前總統李登輝，與當時還是眾議員的岸田文雄的合照，並指出，「有沒有人知道當年這位年輕的小鮮肉是誰呢？！照片為民國83年9月總統李登輝接見日本眾議員」。值得一題的是，岸田文雄訪台之前，才剛在民國82年舉行的日本國會大選中，於廣島縣第一選區第一次當選眾議員。

(時報資訊)