曾為前美國總統川普（Donald Trump）規劃國防策略的前五角大廈官員對台提出警告，指出台灣正處於極度危險之中，且雪上加霜的是，不僅面臨來自中國的威脅，很有極大可能在面臨「美國不會為台灣而戰」的隱憂。

《美國之音》報導，中國近年來持續以「灰色地帶」（gray zone）的手段，以未達戰爭或衝突的軍事、外交、經濟和政治壓迫，企圖以最大壓力來強迫台灣人民接受統一。就在台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）後一天，24架中國解放軍軍積極入侵台灣西南部領空。對此，中方指出，台灣是中國的一部分，並且堅決反對台灣加入任何官方組織性質的協議和組織。

今年3月，時任美國印太司令部司令的戴維森上將（Adm. Philip Davidson）就曾在聽證會中警告，中國可能在未來6年內對台灣採取軍事行動。如此明確的時間點引發震撼，也加深了台海危機可能引爆的衝突感。

在2018年川普政府《國防戰略報告》中擔任首席作者的Elbridge Colby，在新書《拒止戰略》 （Strategy of Denial）中指出，中國的作法對於美台安全合作帶來極大挑戰。因為台灣人不會願意放棄自主性，所以中國所採取的灰色地帶手段都不會成功。因此他指出中國的最佳戰略就是直接使用軍事力量，來達到其政治目的，讓美國等國家都措手不及。

在美國撤兵阿富汗後，Elbridge Colby點出美國應該要聚焦亞洲，成立一個組織鬆散的聯盟來對抗中國的霸權擴張，阻止中國跨出西太平洋、日本、台灣以及菲律賓作為最前線的第一島鏈。

Elbridge Colby在上周一場演講中具體描繪了中國對台的最佳戰略，他也點出這是最危險的假想情況。就是採取封鎖與轟炸的方式侵略台灣，以最快方式取得對台灣的控制。這將讓美國來不及干預，便造成了既定事實（fait accompli）。這將迫使美國、日本、澳大利亞等國家接受這難以逆轉的現實。他指出，上述的假想情況非常真實，非常可能最終的結果就是，美國和其他國家必須接受這樣的新現實。

雖然芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）在8月26日公佈的民調顯示，若是中國攻擊台灣，會有一半以上的民眾贊成美國派軍防衛台灣。但是Colby指出，若該情況真實發生，美國總統的領導力還有其他因素才是關鍵，因為他已從非正式的調查中發現，美國人對於為台灣而戰，並不感興趣。而這乃是因為，為台而戰的風險與代價太高。

因此他認為，台灣需要重視增加國防的開支，並且用於對的軍備上，而他也因為近期台灣總統蔡英文關心增加國防預算，且用於正確方向的作法感到欣慰。而前白宮國安顧問Robert O’Brie也在上述年會的閉幕演講中指出，台灣必須要加大自我防衛的投資，不能只是依賴美國。他點出，台灣正面臨一個「非常惡劣的危機」，而台灣需要做得更多才能讓白宮相關策略的決策者，在考量美國如何確保台灣繼續保有民主和自由的時候，更具說服力。

美國國家軍事學院海洋戰略退休教授Bernard Cole，則同樣在《全球台灣簡報》中發表文章，呼籲台灣要加快迫切所需的軍事改革。他指出「任何美國總統都不會在中國對台武力攻擊時袖手旁觀，但是若要進行干預，幾乎只有在台灣對於保衛領土做出最大準備時，才會決定這麼做。但現在還看不到這個情況。」

(時報資訊)