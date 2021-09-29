9月初美股創高之際，遭逢Fed縮減購債、美國政府債務違約、大陸恒大集團破產危機等不確定性因素衝擊，投資人居高思危，風險趨避情緒升溫，資金湧入全球債券型基金，國泰投信指出，債息收益相較公債、投資等級債來得高的高收益債券基金也成了偏好領息族、退休族趨之若鶩的債券標的，近來資金流入高收債市的金額持續擴大，上周資金淨流入金額達7.5億美元，且已連續10周吸金。

國泰投信指出，觀察國內掛牌的債券型ETF表現，截至今年8月底為止，前10大表現佳的債券ETF中，僅1檔高收益債ETF入列，即國泰1-5Y高收債ETF，其不僅無投資大陸市場、無持有大陸債券，且觀察其近3年平均年化配息率高達5.06％，採季季配息、一年4次的配息機制，正好滿足偏好領息的投資人獲取穩健現金流的資金需求。

國泰1-5Y高收債ETF(00727B)基金經理人林盈華分析，美國高收益債2021年來違約率大幅下滑，當前違約率下滑至1.63％，遠低於去年同期的6.8％，顯示在景氣穩定復甦的有利背景下，發債企業信用結構強健，市場預期今年年底前違約率有望再下降至0.65％。回顧彭博美國高收益指數過去20多年來，只要美國高收益債違約率低於2％，當年度高收益債指數出現正報酬率的機率即有高達近9成，平均報酬率更超過8％，顯示今年高收益債券前景無虞，向上空間可期。

林盈華提醒，目前全球股市多處在高檔水位，加大回檔修正之風險，近來恒大債務危機也尚未完全消解，加上Fed縮減購債、升息不確定性及美國政府債務違約疑慮等諸多干擾因素，預料第四季股市將震盪加劇，建議適度在投資組合中納入債券資產，尤其在當前景氣逐步進入回溫階段，投資人可慎選違約率下降、償債風險轉低、提供收益較佳的高收債ETF，不僅有望安心領取約5％的年化配息率，還可能賺到資本利得，對於追求高配息、價格波動小的領息族、退休族來說，是領高息同時降低資產波動不可或缺的投資標配。

(時報資訊)