（高通舉辦第三屆驅動智慧城市高峰會，加速數位轉型新時代。圖／業者提供）

高通技術公司今日舉辦第三屆高通驅動智慧城市高峰會中，接待業界領導者和高層主管、生態系成員和各大城市官員，展示高通智慧城市加速器計畫持續的動能，同時針對快速發展的數位轉型和全球智慧城市、互聯空間和體驗的現況提出豐富的洞見。

高通技術公司資深副總裁暨連網智慧系統部門總經理Jeff Lorbeck表示：「高通技術公司打造的智慧解決方案能夠加速未來的到來，並使幾乎各行各業都能進行數位轉型。我們致力於與生態系成員、城市和市政單位合作，以智慧解決方案支援關鍵基礎設施，為激發全球創新鋪路。」

於2019年4月啟動的高通智慧城市加速器計畫，如今已發展成一個全球生態系，由超過400多名成員組成，包括系統整合業者、硬體及軟體供應商、雲端解決方案供應商、設計和製造公司等；所有成員團結一致，共同為現代城市、空間和企業提供端對端的智慧解決方案。這個生態系統利用Qualcomm IoT Services Suite實現物聯網即服務（IoTaaS），大規模推動全球各產業的數位化，加速關鍵基礎設施和服務的轉型，藉此使生活更加豐富。

年度大會議程全球疫情使數位轉型成為各產業舞臺上的焦點，科技正在顛覆各行各業，同時推動創新浪潮。科技在協助縮小數位落差、達成社群平等方面的重要性，獲得了前所未有的強調與肯定。今年的驅動智慧城市高峰會以即時直播的專題座談揭開序幕。

與談人包括高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon、JLC Infrastructure共同創辦人魔術強森（Earvin Johnson）和Jim Reynolds，一同探討數位轉型如何推動現代城市、空間和體驗的演進，也談到高通技術公司、JLC Infrastructure和IGNITE CITIES為何攜手在全球城市和產業中協助推動轉型計畫。

加州聖荷西市市長Sam Liccardo表示：「在工作、學校和社群互動中，無縫且普及的網路連接對於將每個人納入不斷擴大的數位社區，相較以往已更為關鍵。隨著連網能力的改善，我們可以繼續縮小數位落差，讓所有聖荷西人皆均等獲得機會。」

密蘇里州聖路易斯市市長Tishaura Jones表示：「COVID-19疫情清楚地顯示智慧互聯空間對我們的城市有多麼重要，也顯示這些技術將在推動城市關鍵基礎設施和服務轉型方面所扮演的角色。透過智慧城市加速器計畫，高通技術公司和IGNITE CITIES使聖路易斯市和全國其他城市得以共同創造能驗證未來的解決方案，並在接下來的幾年裡在我們的社區發揮關鍵作用。」

(時報資訊)