全球數位轉型生態系成員在美國聖地牙哥舉行的第三屆年度驅動智慧城市高峰會中齊聚一堂，高通技術公司也在大會中詳細介紹Qualcomm IoT Services Suite的發展和願景。在這項獨特的產品推出不到一年的時間內，該產品定義了超過30個智慧垂直市場，並推出了一個強化的平台，以支援最新物聯網即服務（IoTaaS）的應用。

這樣的成長展現了高通技術公司的關鍵地位，利用數量日益增加的智慧裝置構成的互聯智慧邊緣，以差異化的方式實現全球產業的數位轉型。

高通業務發展資深總監暨智慧城市計畫全球負責人Sanjeet Pandit表示：「為了直接解決物聯網產業具碎片化特性的問題，我們的Qualcomm IoT Services Suite產品協助物聯網服務供應商和尋求高效且有效部署智慧解決方案的公司建立更緊密的連結。在短短一年內，此產品的成長已經超出我們的預期，我們對於這項產品所帶來的益處和促成產業的心態轉變感到自豪，這將能滿足各行各業對智慧解決方案的需求，而不侷限於智慧城市領域而已。」

Qualcomm IoT Services Suite將使計畫採用智慧解決方案的企業和公司受益。該獨特的IoTaaS模組旨在消除對高成本且碎片化的工作進行投資的需要。採用IoTaaS可實現精簡的端對端解決方案，取代過去需要數月或數年的漫長過程，並將時間縮減至數個星期。最終，此模型支援更快推廣至商業化的時程，為企業和社群提供更多取得智慧解決方案和基礎設施的機會。

這項產品起初是為智慧城市提供的智慧解決方案，但現在已經成長為一個強大的數位轉型產品。採用這項產品的企業能透過自己的智慧解決方案獲得收益，創造自給自足的收入模式。Qualcomm IoT Services Suite模組正大規模地推動各產業的數位化，透過加速基礎設施和服務的轉型，使生活更加豐富。

(時報資訊)