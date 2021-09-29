依舊很強，不要錯殺。國泰人壽29日傍晚緊急發出兩大點澄清，強調美債殖利率反彈，對壽險新錢投資收益、接軌IFRS17都有極大幫助，光今年新投資的債券平均收益在3.5％以上，比2020年多至少30點，且國壽帳上未實現利益仍遠大於3千億元；其次是國壽完全無恒大曝險部位，投資陸港澳有價證券至今仍有逾百億元未實現獲利，投資部位亦不逾總資產6％，風險極微。

美國聯準會（FED）對明年經濟展望樂觀，並預計在今年開始縮減購債規模，而FOMC（聯邦公開市場委員會）點陣圖反映的升息步調亦快於市場預期，再加上近期油價上揚、中國大陸進行能耗雙控，FED主席鮑爾亦表示通膨偏高將維持更長時間，讓美債利率大幅飆升約25基本點（一點等於0.01百分點），10年及30年美債利率28日分別達1.53％及2.08％，創三個月來新高，今年以來已分別上揚62點及44點。

近期的恒大財務危機加上美債殖利率反彈，讓市場擔心大型壽險投資風險提高，造成壽險股及壽險金控股價承壓。國壽率先發布澄清，一是強調升息對壽險業應是正面消息，投資收益可望增加，損益兩平點亦會下降，利差損壓力減輕，應有助股價評價回升。同時今年避險成本下降，避險後經常性收益率可望由2020年的2.1％，上升到2.2~2.3％，對於資產近8兆元的國壽而言，一年都是數十億元以上的收益變動；且升息有利接軌IFRS17，強化壽險體質。

再來是即便美債殖利率反彈，但國壽帳上未實現利益仍相當可觀，攤銷後成本（AC）項下債券未實現利益一度逼近3千億元，另還有淨值下股債的未實現利益，即強調「獲利本仍很粗」。

第二大澄清是國壽完全沒有恒大相關部位，即便是陸港澳的地產相關債券或股票，亦不到總投資資產的0.2％，即約新台幣百億多元，且多是債券部位，風險極細微。

國壽從6、7月開始就對大陸獲利已高的部位，進行落袋為安，目前陸港澳總曝險低於總資產6％，即不到新台幣4,800億元，其中90％是債券，國壽強調其投資的債券都屬投資等級以上，A級以上占84％，若加計BBB1/BBB+級者，占率更達98％以上，信用品質強健，投資陸港澳第一大是大陸國債，占20％，其餘前10大發行人多為大陸中央政府持股逾60％的大型龍頭企業及金融機構，政府支持度高。

國壽對大陸四大銀行（中農工建）總曝險額新台幣530億元，且90％是債券，目前仍有未實現利益，且四大行對恒大曝險額亦極低。

再者是到8月底國壽投資騰訊及阿里巴巴總曝險占整體投資資產僅0.6％，其中近90％是債券部位，股票水位已調降，且評估騰訊與阿里巴巴獲利能力及現金流量均屬穩健，債信品質良好。

這些都是要強調國壽大陸曝險部位可控，且目前仍有百億元以上未實現利益，並沒有踩雷。

(時報資訊)

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