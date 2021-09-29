示意圖／東網
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香港金管局發表最新的半年度報告，指今年上半年香港家庭負債占GDP的比重升至91.8％，較2020年下半年升0.8個百分點，再創有紀錄以來的高點。

香港家庭負債上升原因是家庭負債增加，推高4個百分點，但大部份被名義本地生產總值反彈所抵消，即拉低3.2個百分點。金管局指出，上半年家庭負債增長4.4％，增速略高於2020年下半年的3.9％，但較2019年增速為低。其中私人貸款增長由2020年下半年的2.2％加快至2021年上半年的5.3％，而住宅貸款增速則由4.7％放緩至4％。

報告顯示，住宅物業價格上升，置產負擔能力進一步趨緊，今年第二季的房價與收入比率攀升至19.6，較去年底的19.3再增加，即一個500平方呎單位的平均價格，是私人住宅住戶家庭收入中位數的19.6倍。另外，收入槓桿比率亦升至91.8％的高位，遠高於長期平均值。

不過，金管局重申，超過九成的家庭負債為有抵押貸款，主要為住宅貸款及以金融資產作抵押的財富管理墊款。2019年香港的家庭資產淨值對負債比率，及家庭安全資產對負債比率分別處於11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。考慮到這些貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，金管局認為信貸風險屬可控水平。

(時報資訊)

#家庭負債 #信貸 #GDP #百分點 #香港

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