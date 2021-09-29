高力國際董事總經理劉學龍今（29）日表示，上周央行祭出最新的不動產信用管制措施，全台8縣市自然人購買第二戶不得有寬限期，「這是打錯對象、打錯人！」不但打房完全沒有效果，反而更讓想換屋的人，沒機會去換屋了。

劉學龍今天在2021年第三季商用不動產市場季報公布時表示，近年全台土地及商用不動產市場，在低利環境、資金潮、產業回流支撐等三大護法加持下，掀起交易熱潮。尤其土地市場，現況「就是熱！」；住宅市場方面，在資金豐沛，營建成本推升下，建商現在推出預售案，也隨時想踩煞車，因為怕預售屋賣太快、行情漲太快。

劉學龍談到，日前央行宣布實施不動產信用管制新措施，其中自然人第二戶買第二戶，拿掉寬限期，全台8大縣市適用，請問，自然人買房，都是誰在買第二戶？普遍都是當時買第一戶後，想換坪數大一點的房子，但是規劃換屋時，還是住在第一戶房子，「如今正規劃想買第二戶時，政府卻說歹勢，現在第二戶沒有寬限期了，他哪有可能有那麼多多餘的現金，去投入市場換屋？」

劉學龍炮轟，「所以央行打房，是完全打錯了！也完全沒有效果，反而更讓想換屋的人，沒機會去換屋了。」

觀察這波央行壓抑房市新措施，劉學龍表示，應該是代表警示，避免房市過熱，歷次每次接近選舉前，都會有類似政策宣示動作。

另外，劉學龍也提出一個觀點：目前第三季台北市辦公租賃市場淨去化，只有834坪，代表就算有錢、也沒有新完工辦公大樓可以進駐；不過，五年後台北市將有最少80萬坪辦公新供給完工，依每年去化量平均約3萬坪估，「要花20幾年， 才有辦法把新增供給量給填滿」，所以目前商辦市場正處於「供需極度失衡」的階段。這也考驗原來蓋住宅、現在才跳進來市場蓋辦公大樓的建商、及金融壽險業，對未來的辦公市場產品規劃、租賃和操作策略的智慧和眼光。

劉學龍指出，第三季台北市辦公市場淨去化，只有834坪，所以租賃市場對我們來說是極為艱困！代表這整個市場幾乎沒有新租約，幾乎都是續租，因為沒有新供給大樓完工就算想搬到新大樓，也沒得搬，所以房東也狠狠給你漲租，所以信義計畫區租金平均已突破3,000元。

不過劉學龍憂心，接下來五年，台北市將有最少80萬坪辦公大樓新增供給，陸續完工，對比每年去化量平均約3萬坪，這代表要花20幾年，才有辦法把新增供給量給填滿；就信義計畫區的開發經驗來觀察，也是歷經十年，才把辦公市場的平均出租率，拉到九成以上。

劉學龍指出，所以，現階段有些非搬不可的租客，也忍痛簽下去漲租後的新租約；但是，等未來新供給完工、釋出到市場之後，房客就牙根一咬、一定跑！搬遷可能性相當高，屆時將「房東市場」可能不復見。

劉學龍表示，所以房東最近都在想盡辦法調整租賃策略，包括在防疫、科技、智能等軟硬體設備的升級，以提高在市場上的競爭力，這叫作「PropTech」不動產科技，預料會是未來的新顯學。

劉學龍表示，因為市場跟風很普遍，辦公市況一好，大家拚命蓋；正如以前飯店當紅時，大家一窩蜂蓋飯店一樣。

至於土地市場，「就是熱」，所以所有錢幾乎都跑到不動產，為了保值、為了抗通膨。但是不要忘了，對未來市場的不確定性，對未來報酬，也會反應在售價上。

劉學龍表示，不過基於對未來市場的隱憂，所以投資人已開始要求的收益型不動產租金收益率，必須要調高，以往要求2.5％，現在要3％，主要也是看到未來通膨隱憂。

至於工業不動產連續多年熱到爆的現象，劉學龍認為，在國際情勢劇烈之際，台灣應好好把握機會，在全球供應鏈中，吸引更多科技跨國大廠擴大台灣地位和投資機會。

(時報資訊)