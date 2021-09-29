第一銀行積極推動數位轉型，並以客戶為中心推出具三大特色的「薪資管理平台」，甫於2020年獲第十屆「臺灣傑出金融業務菁業獎-最佳財富管理獎」肯定，29日再度獲哈佛商業評論第一屆「數位轉型鼎革獎」之「單一項目數位轉型─卓越營運組楷模獎」，展現百年銀行「鼎新革故」的永續經營精神。

為加速數位轉型腳步，第一銀行自2017年訂下資訊現代化、產品數位化、市場創新化等三項數位轉型策略方針，並以數位創新與異業合作為手段，陸續攜手「Money錢」首創跨界夢想帳戶、結盟「湊伙」推出首例債券團購平台、更與「集保e手掌握」合作開放銀行業務，塑造新的營運思維及打造無所不在的金融服務。2018年籌組成立「數位轉型齊步走專案」小組，邀請全行各單位種子員工參與，並秉持以客戶為中心的初衷，將數位轉型思維拓展並深植各單位，其中「薪資管理平台」即是此專案的重要產物之一。

由於薪轉客群向來是各家銀行重要經營對象，團隊透過設計思考工具發揮同理心，成功打造符合薪轉客戶需求的「薪資管理平台」，並持續蒐集回饋改版優化，以提供更「快速、透明、友善、懂你」的服務。

平台共有三大特色，第一是提供「超透明個人化資訊」，解決薪轉客戶看不到公司幫忙洽談到哪些薪轉福利的痛點；第二是提供「薪資明細」及「消費支出管理」等貼心功能，協助客戶掌握每筆金流進出與創造新活水；第三是導入AI與大數據，依據每位客戶生命周期、過往金融交易及數位軌跡，提供一對一專屬產品及活動推薦，做到「超個人化」千人千面應用。此外，還推動「金融平台電商化」與「金融任務遊戲化」，更串聯食衣住行育樂各場域之異業夥伴推出專屬產品與優惠，共同打造薪轉生態圈。

有了薪資管理平台，客戶毋須跑銀行，動動手指即可獲得服務，獲得近9成薪轉客戶的正面評價，不僅簡化作業流程亦節省分行人力成本，疫情期間更成為客戶理財與生活中最堅實的金融後盾。

第一銀行有了成功經驗，2020年再成立「數位策略發展小組」，透過掌握市場及同業數位發展概況，致力創造新商業模式與成長動能，如近期iLEO APP改版推出貼心的「收支分析」，幫助客戶直覺式檢視帳戶收支情形並客製化理財建議；「多人收款服務」讓收款方及付款方使用不同銀行帳戶也能15秒輕鬆完成收款與對帳服務，提高便利性。未來第一銀行將秉持「就在你左右」精神，持續以客戶為核心提供多元優質服務。

(時報資訊)

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