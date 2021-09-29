農委會主委陳吉仲29日宣佈，自10月1日起持續輔導小型養豬場不再使用廚餘等廢棄物，並對於有意願退場之小型養豬戶給予補助及獎勵，藉此輔導國內養豬產業全面轉型及升級。

農委會說明，9月暫停使用廚餘期間，為減輕廚餘養豬業者增加之成本，農委會已提供養豬戶每頭500元的價差補助，如業者確定改用飼料養豬而不再使用廚餘等廢棄物，也將提供每頭2,500元的轉型補助。

此外，公部門也祭出強力措施，禁止廚餘養豬期間，若搬運廚餘至養豬場將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元；若養豬場使用廚餘養豬則可按飼料管理法開罰3至300萬元，另為鼓勵檢舉違法使用廚餘，農委會已提高檢舉獎金至最高120萬元。

陳吉仲指出，有鑒於小型養豬場設置廚餘蒸煮設備有實質困難，飼養過程傳播疫病風險相對較高，登記飼養規模199（含）頭以下者，仍將禁止使用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，無法配合者將輔導其退場。

陳吉仲指出，業者如接受轉型輔導，將給予每頭2,500元之補助，另將依其規模補助改善其餵飼系統1～20萬元。如業者有意願退場，將就其畜舍等設施補助每平方公尺1,200～1,800元之拆除費用，另亦補助其廢棄物清除費用上限15萬元，以及依其規模補助獎勵金1～60萬元。

至於200頭以上且具相關廢棄物再利用資格者，農委會強調，仍依原核定內容使用廚餘，及落實蒸煮，並請環保署運用既有機制加強監督。另外將請警政及衛生等機關持續查核高風險業者所售肉品之來源，透過公私部門協力，加強防堵非洲豬瘟疫情入侵，並協助國內養豬產業全面轉型升級。

(時報資訊)