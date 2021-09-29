雲端運算推動數位商業新浪潮，企業紛紛透過雲端技術優化營運模式、帶動業務成長。因此，具備私有雲的安全性、公有雲的彈性擴充及混合雲的運算能力等特性，成為企業佈局雲端的新顯學。VMware與IDC合作調查指出，2018年到2020年企業採用混合雲的比例成長超過66％，顯示混合雲逐漸被企業納入關鍵IT架構策略。

同時，中華電信長期深耕雲端市場，攜手VMware以VMware Cloud混合雲解決方案，可結合中華電信hicloud與Microsoft Azure、Google Cloud和AWS等全球核心公有雲服務，為企業多雲服務需求提供重要解決方案。

變化莫測的疫情，刺激台灣企業反思如何在營運不中斷的狀況下維持市場競爭力，因此企業產生急迫性數位轉型需求，包含遠距工作、線上會議、遠端教學、線下服務轉線上等，雲端服務讓企業跟上數位化轉型腳步，是維持企業競爭力的重要投資之一。企業數位化策略可藉由VMware Cloud混合雲解決方案之高彈性、快速部署及高效率等特性，簡化企業上雲流程，實現雲端遷移、提升IT成本效益並釋放商業價值。

中華電信表示，多年來一直以豐富的營維運經驗，協助企業導入網路、資料中心、雲端等服務，並積極與國際技術夥伴合作推出解決方案。中華電信hicloud雲端服務導入VMware軟體定義資料中心（SDDC）架構，提供企業依需求選擇適合的產品組合，以訂閱方式，彈性地使用雲端資源。

經由SDDC集中化管理平台，企業可簡易且高效的將自有機房延伸到VMware軟體定義資料中心，實現雲端自動化管理與彈性部署，打造安全可靠的混合雲架構。

同時，透過中華電信的多雲交換平台（CMCX）可直連hicloud、Microsoft Azure、Google Cloud和AWS等各大公有雲服務，以安全、可靠、彈性的方式進行跨雲整合與多雲服務，強化競爭力以迎接各種挑戰。

(時報資訊)

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