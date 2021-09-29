網紅經濟近年來崛起，加上疫情助陣，更加速此一趨勢。數位行銷集團AnyMind Group發布2021年亞洲網紅趨勢報告指出，過去的一年中，Instagram、Facebook和Twitter擁有比其他社群平台更多的成長。 在內容方面，則以「時尚與美妝」和「藝術與娛樂」兩個類別最多。AnyMind Group也指出，過去一年也看到社群商務快速興起，而「對話式商務」將會是品牌未來決勝的關鍵。

AnyMind Group旗下的網紅行銷平台AnyTag，針對亞洲11個市場、2,000個網紅行銷活動進行分析指出，IG是目前最常被使用的社群平台，占比達37％，其次才是Facebook（27.5％）、YouTube（19.4％）。

但若觀察網紅行銷活動在各平台上的成長率，情況正好相反，Twitter增加了165％、YouTube成長了118％，Facebook與Instagram則位居成長末位，成長率分別為68.5％、44.4％。

此外，大多數的網紅（44％）為「微型網紅」（micro influencers）（擁有1萬～10萬的追蹤者），不過如果以成長力來看，中型網紅（macro-influencers，擁有10萬～100萬追蹤者）最強，擁有超過4.3倍成長率。

而在過去一年當中，時尚與美妝類別仍是最受歡迎的網紅內容，但成長率已逐漸趨緩，是所有內容裡成長第三名的類型。而去年疫情讓各國分別落實外出禁令，大量的居家類型的飲食（如居家烹飪、教學等）、家庭、運動等內容興起。此外，與2020年相比，亞洲的理財、金融類網紅也大幅增加。

AnyMind Group觀察，過去一年間有幾大趨勢興起，將會是未來觀察重點。首先，各個地區的網紅與內容創作者都紛紛根據他們的專業領域、喜好和生活經驗發表自創品牌與商品，將影響力發揮更長期的價值。

另外，新冠疫情帶動消費者行為轉變，加速D2C（直接面對消費者）以及電商2大商業模式發展。對網紅來說，則因應這個潮流而作轉變，不僅要追蹤貼文按讚數、回應數、分享數，更要監測點擊數與轉換率。

此外，AnyMind Group也指出，社群商務已成市場常態，中國許多平台在多年前已跨入此一領域，Facebook、Instagram、YouTube、Twitter在部分市場裡也已推出社群購物功能，TikTok則在近期加入戰局。

而社群商務興起，對品牌以及網紅來說，如同多了許多銷售管道，從發掘商品、查看評論到購買的整個過程，消費者不需離開社群平台即可完成。在這樣的趨勢之下，「對話式商務」將與顧客進行最密切接觸的機會。

(時報資訊)

#網紅 #IG #FB #Twitter

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29544.29 -639.67(2.12%)
14:15
南韓KOSPI
3060.27 -37.65(1.22%)
17:03
香港恆生
24663.50 +163.11(0.67%)
16:08
上證指數
3536.29 -65.92(1.83%)
15:01
深圳成指
14079.02 -234.80(1.64%)
16:29
英國FTSE
7095.65 +67.55(0.96%)
20:11
法國CAC
6587.12 +80.62(1.24%)
20:11
德國DAX
15397.04 +148.48(0.97%)
20:11

延伸閱讀