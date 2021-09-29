疫情影響「零接觸」正夯，振興五倍券數位綁定人數正式突破300萬人，其中以被網友形容是最方便無腦拿回饋的台灣Pay更是被瘋搶，早鳥優惠首日即秒殺。華南銀行除了推出綁定華銀台灣Pay超優惠五重送外，更祭出全台店家使用華銀台灣Pay收款免手續費優惠，同時也與台南市等地方政府合作，全力配合政府政策推廣普惠金融，振興經濟，也讓店家與民眾在支付上零接觸更安心、更方便。

地方政府祭五倍券加值，華銀台灣Pay in台南數位商機無限，民眾看準了五倍券優惠，摩拳擦掌計畫要怎麼花最划算，怎麼旅遊最好玩，為了振興經濟搶攻五倍券商機，各地方政府也紛紛加碼，讓五倍券放大再放大，華南銀行也積極與地方政府合作，推廣數位五倍券支付，除在全台舉行數位五倍券交流會，與各大商圈及市場舉行台灣Pay收款簡介及說明，並超前部署在8月下旬與台南市政府合作，向市場自治會、攤販等舉辦「掌握零接觸商機─數位支付交流會」，現場參與人數眾多，攤商們紛紛表達「聽了後才知道用台灣Pay收款有多安全方便，一定要趕快加入」，華南銀行將大規模在台南夜市及商圈導入台灣Pay數位支付，振興台南經濟、實踐多元支付與普惠金融，也讓前一陣子受疫情影響的店家們不要錯過數位五倍券商機。

華銀台灣Pay庶民美食攻略，讓你天天省，台灣Pay能夠使用的場域多元，如電商平台、各大百貨、商圈、藥妝、四大超商，以及最接地氣的庶民小吃都能使用，使用台灣Pay不論是旅遊、消費、運動等都有各種超值攻略，讓民眾怎麼用都划算。

用台灣Pay數位五倍券，iPhone13免費購，果粉們的福音來了，iPhone 13開賣，果粉紛紛興奮搶購，而使用台灣Pay數位券共同綁定，搭配各家行庫提供的早鳥800元現金回饋優惠，家戶五人綁定就拿到29,000元，到燦坤買iPhone還享有2％回饋，等於直接帶走一支iPhone 13(256G)還有找零，適合精打細算的小資族果粉。

店家五倍券收款用華銀台灣Pay，快速方便免手續費，華南銀行祭出店家五倍券收款用華銀台灣Pay，不論民眾用信用卡還是帳戶支付，店家都不用購置實體收款設備，只要一張QR Code就可以收款，還享有0手續費優惠，華南銀行同時也以專案方式簡化了店家申辦金融卡台灣Pay收款的程序，3天內即可申辦完成，讓店家「快速申辦、便利收款、零手續費、自動兌現」，還沒加入台灣Pay的店家千萬不要錯過。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意