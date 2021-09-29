第1屆臺灣與史瓦帝尼經濟合作協定（ECA）聯合委員會議於29日舉行，由經濟部長王美花及史瓦帝尼商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）共同主持。雙方就市場進入等議題交換意見，盼透過臺史ECA持續深化雙邊經貿關係。

經濟部長王美花致詞表示，從去年疫情爆發以來到今年8月為止，史國已躍升為我國第3大酒精進口來源國，成為我防疫供應鏈的好夥伴；同時我亦協助史國醫療口罩在地化生產，凸顯雙方在疫情下的緊密合作。庫馬羅部長也肯定臺史ECA為雙邊貿易帶來的正面效益，盼未來兩國能持續藉由聯合委員會交流及分享相關資訊，持續促進臺史ECA效益極大化。

會中史方與我分享非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）、南部非洲關稅同盟（SACU）、東南非共同市場（COMESA）等整合情形及區域市場潛在投資商機，鼓勵我國業者赴史投資。我方則分享我國相關展覽資訊，並呼籲史方善用我國際專業展協助中小企業拓展臺灣及亞洲市場。雙方並成立具工作小組性質的次級委員會，以進一步深化臺史經貿投資合作。

臺史ECA生效後，雙邊貿易額自2017年ECA生效前的760萬美元增至2020年1,270萬美元，成長67.21％，同期間我對史國出口則自742萬美元提高至1,009萬美元，出口產品包含紡織品、染料及縫紉機等；自史國進口則從18萬美元增至261萬美元，成長13.5倍，進口產品包含酒精、葡萄柚、棉紗、醬料、天然蜜、貴金屬首飾等產品。

(時報資訊)

#臺灣 #史瓦帝尼 #ECA #經貿合作

主要市場指數

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