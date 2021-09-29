中央銀行公布第二季本國銀行國家風險統計，直接風險餘額衝破5,000億美元大關至5,040.97億美元，季增182.79億美元或3.76％，其中對美國曝險連續24季居第一位，直接風險餘額來到1,132.82億美元，且最終風險餘額首破千億美元至1,088.30億美元。

央行官員表示，第二季本國銀行外國債權直接風險餘額增加，主要是對非銀行的私人部門及公共部門的債權增加所致，且當季美元略走弱，使得對部份國家曝險折計為美元後增加。且部分直接債務人與最終債務人或保證人分屬不同國家，經過風險移轉後，最終風險淨額為4,833.47億美元，較3月底增加3.35％或156.82億美元。

國銀第二季底最大曝險國仍是美國，維持長期趨勢向上不變，已連續五季均增加，季增117.29億美元至1,132.82億美元。央行官員指出，主要是投資信託資產增加，且畢竟美國是全球美元資調度中心，銀行存放在美國銀行的資金也會增加。

第二大海外曝險仍是大陸，第二季直接風險餘額季增32.79億美元至567.82億美元。央行官員指出，主要是當季人民幣兌美元升值1.48％，折算成美元後金額增加，且大陸第二季疫情控制良好，經濟復甦明顯，大陸子行債券投資與資金拆存增加。有關今年9月以來陸續發生恒大及限電事件，曝險是否加速減少，要看大陸後續處理，有待進一步觀察。

國銀直接風險第三位至第九位對照第一季排序並無變動，僅第十位越南為新進榜。央行官員說明，第一季底經調整後，越南擠掉南韓進入第十位，第二季排序不變。觀察越南是從2019年開始明顯增加，主要因中美貿易戰開打後，部份大陸台商轉至越南設廠，資金需求授信跟著增加。

國銀前十大曝險國家／地區，第三至第九位為盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國等，其中香港、澳洲、新加坡為小幅減少，其餘均增加。前十大曝險餘額合計為3,722.66億美元、季增175.47億美元，占國銀海外債權直接風險餘額約73.85％。

(時報資訊)