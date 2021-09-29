中華郵政公司訂於110年第四季發行4種新郵票品，名稱分別為：(一)中華民國建國110年紀念郵票、(二)古典詩詞郵票(110年版)、(三)客庄節慶郵票及(四)新年郵票(110年版)。
中華民國建國110年紀念郵票：紀念郵票，預定110年10月8日發行。欣逢建國110年，特以科技、醫療、建設及環保發展成果為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、10元及28元。
古典詩詞郵票(110年版)：特種郵票，預定110年11月5日發行。繼107年起連續3年發行「古典詩詞」系列郵票後，續以傳統社會中常見人物「漁樵耕讀」為題材，選取〈江上漁者〉范仲淹、〈蘆山樵唱〉羅仲舒、〈憫農〉李紳及〈勸學〉顏真卿等四首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及15元。
客庄節慶郵票：特種郵票，預定110年11月24日發行。為介紹臺灣客庄民俗慶典活動，特以苗栗、六堆祈福尖炮城、臺中東勢新丁粄節及國姓搶成功為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及12元各2枚。
新年郵票(110年版)：特種郵票，預定110年12月1日發行。以生肖－虎為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，郵票面值分別為6元及13元；小全張內含郵票面值15元1枚。
(時報資訊)