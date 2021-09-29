防疫降級後，外貿協會首場實體會展2021泰國台灣形象展29日登場，貿協董事長黃志芳強調，今年泰國台灣形象展首度啟動直播行銷，勢必為未來趨勢，他認為，今年會展產業受疫情衝擊較去年更甚，政府防疫降級對會展業者來說如逢甘霖，明年防疫新常態，更期待台灣COMPUTEX、赴美開台灣形象展等實體展效益。

黃志芳表示，比較起之前的越南台灣形象展、馬來西亞台灣形象展，此次展覽除有虛實整合特色外，更融入網紅直播元素，現場首度打造直播太空艙，協助參展商開播並銷售台灣產品，此次參展業者達175家，在直播加入跨國展覽行銷下，預估創造的商機可望比越南台灣形象展3千萬美元還高。

黃志芳表示，網路行銷已是疫情後新常態，因此貿協也邀三組泰國網紅人物分享，有坐擁百萬粉絲的明星辣媽Ploy推廣台灣生活小物、泰國版「電獺少女」LDA介紹最新台灣3C科技、以及美食旅遊達人Ratto分享台灣珍奶試喝心得，黃志芳說，展前透過臉書、IG等社群推廣發酵，總體觸及已超過210萬人次，預期開展後還會加溫。

今年泰國台灣形象展，設有工業4.0、防疫零接觸、E-mobilty、生活消費與文化觀光等5大展覽主軸；因泰國有東協底特律封號，並積極投資電動車，微星就提出「智慧電巴解決方案」可遠端監控車隊，達瑞創新也有「電動自行車」輕量化設計等；而泰國台商也積極參與並設立台商專區，Acetec科技瞄準電商物流業崛起，使用智能機器人，提供精準省力的智慧倉儲系統；匠威展示LED動態感應照明燈，為當地加油站、百貨公司研發照明設備。

貿協表示，泰國形象展的洽談會也邀到泰國最大連鎖通路集團CP All、曼谷大眾運輸集團BTS及泰國最大ICT產品代理商Synnex等知名買主，共安排326場線上洽談；線上展期自9月29日至10月29日為期一個月，有175家參展商布置數位攤位。

(時報資訊)