士林電機因應電動汽機車將是未來主流趨勢，電裝品事業群開發出電動汽機車動力系統，布局電動汽機車市場，士電也投資起而行綠能，持股一成，雙方策略聯盟，起而行新機種及新市場所需的充電樁交士電生產，搶攻高級住宅、辦公室及大賣場等場域停車場的充電樁。

士電有重電、自動化、機器及電裝品四大事業群，前八月合併營收攀升至186.65億元，年成長14.90％，創同期新高。

士電新任事業群副營運長兼電裝品事業群總經理董濟仁29日表示，台灣光陽及三陽兩機車廠每年機車外銷20多萬輛，台灣機車市場年需求85～90萬輛，去年達到高峰104萬輛，今年初延續這股熱度，各機車廠零件庫存水位很低，士電協助客戶回補庫存。下半年遭逢車用晶片短缺，機車廠外銷以高階機型為主，法規要求必須加裝ABS，機車廠調整策略，車用晶片用在高階外銷機型，內需中低階機型採用CBS。士電預期第四季晶片短缺逐漸獲得舒緩，機車廠會搭配五倍券推促銷活動，今年機車市場有機會回升至85萬輛。

士電指出，過去2、3年，環保署、工業局及各縣市政府曾給予機車汰舊換新補助，電動機車市占率最高達16％～17％，目前降至10％，汽油機車占比達90％。士電過去曾幫Gogoro電動車代工，目前雙方停止合作。但光陽新開發電動機車及中華汽車e-moving都是使用士電提供馬達及控制器的電動機車動力系統，三陽機車正在開發的電動機車也會採用士電供應的電動機車動力系統，此外，也與越南及大陸最大機車廠洽談9KW～10KW電動機車動力系統合作。

士電也瞄準台灣電動車市場，與工研院、中華汽車三方合作，開發出130KW～150KW四輪電動汽車動力系統，可應用在3.5噸物流車及SUV車上，採用馬達與控制器一體式的動力系統，正進行機台測試，預計明年3月可裝在中華汽車物流電動車進行實車測試，最快2、3年上市。

士電強調，士電除完成10KW以下電動機車動力系統開發，應用在光陽、三陽及中華汽車開發的電動汽車上，也與工研院及中華汽車三方攜手合作開發130KW～150KW電動物流車動力系統，10KW～130KW動力系統是士電的利基，未來也會開發50KW～80KW動力系統。

(時報資訊)

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